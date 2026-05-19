Iran đe dọa phá hủy tất cả các căn cứ quân sự Mỹ ở phía nam Vịnh Ba Tư

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Ảnh: AP.

“Trong 24 giờ qua, lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã không cho bất kỳ tàu nào đi qua eo biển Hormuz. Trong tương lai gần, tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ ở phía nam Vịnh Ba Tư sẽ bị vô hiệu hóa” - ông Zolfaghari viết trên mạng xã hội X ngày 18/5.

Ông Zolfaghari cũng khẳng định chính quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ thiết lập một “trật tự mới”.

Cùng ngày, một nguồn tin Pakistan xác nhận Islamabad đã chuyển đề xuất mới nhất của Tehran cho Washington. Tuy nhiên, nguồn tin này cho biết tiến triển trong đàm phán vẫn rất khó khăn.

“Hai bên liên tục thay đổi các mục tiêu của mình” - nguồn tin Pakistan nói và cảnh báo: “Chúng ta không còn nhiều thời gian”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei xác nhận rằng quan điểm của Tehran đã được “chuyển tới phía Mỹ thông qua Pakistan”, nhưng không tiết lộ chi tiết. Phía Washington hiện chưa đưa ra bình luận.

Pakistan cho biết, đề xuất mới của Iran có các điều khoản nhìn chung tương tự những đề nghị mà Washington từng bác bỏ trước đây.

Đề xuất mới tập trung trước tiên vào việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt hàng hải. Những vấn đề gây tranh cãi hơn liên quan đến chương trình hạt nhân và hoạt động làm giàu uranium của Iran sẽ được để lại cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Tuy nhiên, theo nguồn tin Iran, Washington dường như đã nhượng bộ phần nào khi đồng ý giải phóng một phần tư số tài sản bị phong tỏa của Iran tại các ngân hàng nước ngoài, với tổng trị giá lên tới hàng chục tỷ USD. Tehran muốn toàn bộ số tài sản này được trả lại.

Nguồn tin này cũng cho biết Mỹ tỏ ra linh hoạt hơn trong việc cho phép Iran tiếp tục một số hoạt động hạt nhân dân sự dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Hãng tin Tasnim của Iran dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Mỹ cũng chấp nhận tạm miễn trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran trong thời gian đàm phán diễn ra. Các quan chức Iran chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, hãng thông tấn Fars đưa tin hôm 17/5 rằng Washington đã phản hồi đề xuất hòa bình của Tehran bằng cách đưa ra 5 điều kiện. Trong số đó có việc Iran phải từ bỏ yêu cầu được bồi thường và không được giải phóng ngay cả 25% số tài sản đang bị phong tỏa; chuyển 400 kg uranium ra khỏi nước này và bàn giao cho Mỹ; chỉ được phép vận hành một cơ sở hạt nhân trên lãnh thổ Iran; và việc chấm dứt giao tranh sẽ phụ thuộc vào kết quả đàm phán.

Cuối tuần qua, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng “Đồng hồ đang điểm” đối với Iran và cảnh báo Tehran “phải hành động thật nhanh, nếu không sẽ chẳng còn gì để cứu vãn. Thời gian là yếu tố quyết định!”.

Theo Axios, ông Trump dự kiến sẽ họp với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu vào thứ Ba để thảo luận các phương án nối lại hành động quân sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tehran đã chuẩn bị cho mọi kịch bản.