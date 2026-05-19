Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình

Ngày 19/5, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết các cơ quan liên quan đang hoàn thiện phương án chuyển giao Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình về Bộ Quốc phòng quản lý. Sau khi thống nhất đề án, hai bộ sẽ quyết định cụ thể lộ trình tiếp nhận.

Trước đó, trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan chức năng về công tác chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Theo chỉ đạo của tướng Hướng, Bộ Quốc phòng sẽ thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác để khảo sát, đánh giá toàn diện hiện trạng khu liên hợp, đồng thời xây dựng đề án tiếp nhận và phương án tổ chức hoạt động sau chuyển giao. Các đơn vị liên quan được giao rà soát hồ sơ, khảo sát thực tế, tổng hợp báo cáo và đề xuất phương án xử lý theo nhiệm vụ được phân công.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng chủ trì Hội nghị chuẩn bị tiếp nhận Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Video: Quốc phòng Việt Nam

Trước đó 4 ngày, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với các bộ, ngành về phương án chuyển giao quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Phó thủ tướng đánh giá sau 25 năm hoạt động, khu liên hợp đã đóng góp quan trọng cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, thể thao của đất nước, song cũng phát sinh nhiều tồn đọng, khó khăn trong quản lý và vận hành.

Phó thủ tướng nhấn mạnh việc chuyển giao là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, nhưng phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Việc này cần đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm; tính toán đồng bộ với các dự án lớn như khu liên hợp thể thao phía bắc sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic.

Việc tiếp nhận phải thực hiện theo nguyên trạng, gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, cơ sở hạ tầng và các dự án chuyển tiếp. Phó thủ tướng lưu ý không chuyển giao khi các vấn đề pháp lý, tài chính, đất đai và tài sản chưa được làm rõ.

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhanh chóng hoàn thiện báo cáo tổng thể, làm rõ cơ sở pháp lý, thực tiễn và trách nhiệm xử lý các tồn đọng hiện nay. Trong thời gian chờ chuyển giao, mọi hoạt động tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải được duy trì bình thường, không để gián đoạn hay trì trệ.

Sân vận động quốc gia nằm trong Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Phong

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được khởi công quý 1/2002 và khánh thành tháng 9/2003 với hai hạng mục chính là sân vận động Mỹ Đình và Cung thể thao dưới nước, tổng vốn đầu tư khoảng 53 triệu USD.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước, khu liên hợp có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công, gây thất thoát tài sản Nhà nước.