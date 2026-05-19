Nỗi ám ảnh khi Ukraine tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga

Hình ảnh Moscow bị tấn công lan truyền trên mạng xã hội. Nguồn X

Ukraine đã tăng tần suất và cường độ các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga nhằm gây áp lực buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt cuộc chiến. Các cuộc tấn công này diễn ra trùng với thời điểm Ukraine được cho là đang gia tăng mạnh mẽ trên chiến trường.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự và nhiên liệu ở vùng Moscow hôm thứ Bảy, làm dấy lên lo ngại trong giới blogger ủng hộ Điện Kremlin.

“Các cuộc tấn công tăng cường của Kiev thực chất đang đưa chiến tranh trở lại Nga”, Giorgi Revishvili, một nhà phân tích quân sự và người sáng lập diễn đàn Russia Analyzed Substack, nói với Newsweek hôm thứ Hai. “Cuộc tấn công vào Moscow mang lại tác động tâm lý đáng kể đối với công chúng Nga, vì ngay cả Moscow được phòng thủ kiên cố, được bảo vệ bởi nhiều lớp phòng không, vẫn có thể bị xuyên thủng".

Ông Zelensky đã đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội, trong đó ông cho rằng đó là một cuộc tấn công vào một cơ sở của Nga, được cho là Nhà máy lọc dầu Moscow, đồng thời khoe khoang về việc máy bay không người lái của Ukraine đã di chuyển hơn 500 km từ biên giới nước này vào Nga.

"Người Nga nên nghĩ về các nhà máy lọc dầu, các cơ sở và doanh nghiệp dầu khí của họ," ông nói trong bài phát biểu qua video tối 17/5.

Ukraine đã tấn công vào khu vực nào?

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuối tuần qua, khoảng 600 máy bay không người lái của Ukraine đã được phóng vào 14 khu vực của Nga, cũng như Crimea và Biển Đen và Biển Azov, nhưng hệ thống phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa hầu hết chúng.

Bản đồ do Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) công bố cho thấy các khu vực trên khắp vùng Moscow bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công cuối tuần qua, mà theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết một phần được thực hiện bằng máy bay không người lái RS-1, FP-1 và BARS-SM do Ukraine phát triển.

Các mục tiêu tấn công bao gồm Nhà máy bán dẫn Angstrem, nơi sản xuất vi mạch điện tử cho vũ khí tại Khu công nghệ Elma ở Zelenograd, phía tây bắc trung tâm Moscow. Một hình ảnh được định vị trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên tại địa điểm này.

Ukraine cũng cho biết đã tấn công trạm bơm dầu Solnechnogorsk, một nguồn cung cấp nhiên liệu quan trọng cho quân đội. Ngoài ra, theo SBU, lực lượng Ukraine đã tấn công Nhà máy lọc dầu Moscow ở quận Kapotnya của Moscow, mặc dù Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết cuộc tấn công không làm gián đoạn hoạt động của nhà máy.

Aurélien Colson, đồng giám đốc học thuật của Viện Địa chính trị và Kinh doanh thuộc Trường Kinh doanh ESSEC, cho biết các cuộc tấn công cho thấy Nga không thể che giấu hậu quả của cuộc chiến tranh khỏi người dân Nga.

“Điều đó không có nghĩa là Ukraine đột nhiên giành chiến thắng về mặt quân sự, nhưng nó có nghĩa là những đổi mới của Ukraine đang dần làm xói mòn giả định cũ của Nga rằng chiều sâu địa lý đồng nghĩa với an toàn quân sự", ông nói với Newsweek.

“Đó là lý do tại sao khả năng tấn công tầm xa tự phát triển của Ukraine có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự. Máy bay không người lái của Ukraine hiện có thể vươn tới khoảng một phần tư lãnh thổ Nga, nơi sinh sống của khoảng 70% dân số, và các cuộc tấn công đã vươn xa đến tận dãy núi Ural", ông Colson nói.

Thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov cho biết, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các cơ sở hạ tầng và mảnh vỡ đã gây hư hại cho các khu dân cư. Kênh Telegram Astra cho biết mảnh vỡ máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn trên đường băng tại Sân bay Quốc tế Sheremetyevo và đã có báo cáo về việc hạn chế không phận tạm thời và chuyển hướng các chuyến bay. Cư dân của các quận Khimki, Lobnya và Naro-Fominsk thuộc Moscow cũng báo cáo về các vụ nổ.

Ông Vorobyov cho biết một phụ nữ đã thiệt mạng khi một máy bay không người lái tấn công nhà bà và các cuộc tấn công đã cướp đi sinh mạng của hai người đàn ông, trong khi 17 người khác bị thương. Một người khác được cho là đã thiệt mạng ở vùng Belgorod của Nga, giáp với Ukraine.

Ông Zelensky đã biện minh cho các cuộc tấn công trong một bài đăng trên mạng xã hội, nói rằng Ukraine đang đáp trả cuộc tấn công của Nga vào Kiev ngày 14 tháng 5 khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có ba trẻ em và ít nhất 48 người bị thương.

Ông Zelensky viết: "Những phản ứng của chúng tôi đối với việc Nga kéo dài chiến tranh và các cuộc tấn công vào các thành phố và cộng đồng của chúng tôi là hoàn toàn chính đáng".

Điện Kremlin đã thừa nhận các cuộc tấn công của Ukraine, người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật rằng Moscow sẵn sàng đối thoại với Liên minh châu Âu về cuộc chiến.

Tuy nhiên, trong khi các kênh truyền hình nhà nước Nga đưa tin ngắn gọn về các cuộc tấn công của Ukraine, thì chính các kênh Telegram được gọi là "yêu nước Nga" mới là bên thừa nhận khả năng tấn công ngày càng tăng của Ukraine, đồng thời chỉ trích sự kém hiệu quả được cho là của hệ thống phòng không Nga.

Một blogger quân sự lên án việc cắt mạng internet di động ở thủ đô Moscow của Nga là không hiệu quả trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine. Những người khác chỉ trích phản ứng của Peskov là không thỏa đáng và kêu gọi một mạng lưới phòng không thống nhất và hệ thống cảnh báo sớm xung quanh Moscow.

ISW cho biết các cuộc tấn công cuối tuần qua "đã chứng minh rằng Nga không có khả năng bảo vệ thủ đô một cách hiệu quả".

"Không có hệ thống phòng không nào có thể bảo vệ hoàn toàn một không gian rộng lớn như vậy trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lặp đi lặp lại, tương đối rẻ và dễ thích nghi. Ukraine có thể không đánh bại được Nga ở mặt trận, nhưng nước này ngày càng có khả năng phơi bày điểm yếu của Nga ở trong nước", ông Colson nói.

Đà phát triển ngày càng tăng của Ukraine

Trong bài phát biểu tối Chủ nhật, ông Zelensky cũng mô tả việc Ukraine đã tiến hành nhiều hoạt động chiến trường tích cực hơn trong cuối tuần qua, đồng thời nhấn mạnh sự thay đổi "rõ rệt" về động lực chiến đấu.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, động lực dọc theo chiến tuyến đã thay đổi trong cuộc phản công của Kiev, trong đó lực lượng Ukraine tuyên bố đã chiếm được nhiều lãnh thổ hơn quân đội Nga trong tháng Hai.

Ông Zelensky cho biết tính đến tháng 3, Ukraine đã giải phóng khoảng 154 dặm vuông lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở phía đông các vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, mặc dù thông tin này chưa được xác nhận độc lập.

Ông Revishvili nói: "Các cuộc tấn công và thắng lợi trên chiến trường mang lại cho Ukraine thêm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán giữa những làn sóng tuyên truyền liên tục của Nga, khẳng định rằng Moscow chắc chắn sẽ thắng, rằng Ukraine đang thua cuộc chiến và do đó phải nhượng lại lãnh thổ".

Ông nói thêm: "Mặc dù Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn còn đối mặt với những thách thức và điểm yếu đáng kể ở một số khu vực dọc theo chiến tuyến, nhưng ở giai đoạn này của cuộc chiến, có thể thận trọng khẳng định rằng Kiev đang dần dần xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình".