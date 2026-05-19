Iran tuyên bố 'không khoan nhượng' với mọi động thái tại eo biển Hormuz

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi hôm thứ Ba (19/5) khẳng định, eo biển Hormuz là tài sản chiến lược lâu dài của Cộng hòa Hồi giáo Iran và sẽ tiếp tục nằm dưới sự quản lý của Tehran.

Ông Azizi cảnh báo các quốc gia muốn phô trương sức mạnh tại khu vực này, rằng Iran sẽ bảo vệ các quyền hợp pháp của mình "bằng toàn bộ sức mạnh" và "không khoan nhượng với bất kỳ ai" liên quan đến eo biển Hormuz.

Đề cập đến vị trí chiến lược của eo biển Hormuz và vai trò trong các động thái khu vực và ngoài khu vực, ông cho rằng tuyến đường thủy này tạo thành một vị trí chiến lược thường trực với vai trò then chốt trong các "phương trình địa - chính trị" rộng lớn hơn.

"Trong giai đoạn này, chúng tôi đã cố gắng hành động theo đúng chiến thuật quản lý phù hợp, đồng thời duy trì sức mạnh của mình", ông Azizi nói.

Quan chức Iran cũng nhắc lại rằng, Tehran đã siết chặt kiểm soát giao thông hàng hải sau khi Mỹ và Israel phát động các đợt tấn công nhằm vào Iran. Các biện pháp kiểm soát được tăng cường hơn nữa kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tiếp tục phong tỏa hải quân đối với tàu và cảng của Iran hôm 13/4.

Trước đó, hôm 16/5, ông Azizi cho biết Iran đã xây dựng một cơ chế mới nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải qua tuyến đường được chỉ định ở eo biển Hormuz, bao gồm việc thu phí đối với các dịch vụ chuyên biệt. Theo ông, cơ chế này phù hợp với chủ quyền quốc gia của Iran và nhằm bảo đảm an ninh cho thương mại quốc tế.

Ông Azizi nhấn mạnh eo biển Hormuz không đơn thuần là tuyến vận tải biển, mà còn là "thành tựu chiến lược" của Iran.

'Đòn bẩy kinh tế, chính trị, quân sự'

Ông Ebrahim Azizi mô tả eo biển này là "một đòn bẩy kinh tế, chính trị và quân sự toàn diện" mà sẽ mãi mãi nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Iran.

"Iran sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền hợp pháp của người dân mình. Việc kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này là một phần quyền bất khả xâm phạm của Iran và không thế lực bên ngoài nào có thể tước đoạt điều đó", ông nói.

Quan chức Iran cũng cảnh báo mọi hành động nhằm hạn chế ảnh hưởng và chủ quyền của Tehran trong khu vực sẽ phải đối mặt với "phản ứng quyết liệt và mạnh mẽ".

"Bất kỳ hành động thù địch hoặc nỗ lực nào nhằm hạn chế ảnh hưởng và chủ quyền của Iran trong khu vực sẽ vấp phải phản ứng quyết liệt và mạnh mẽ", ông Ebrahim Azizi nhấn mạnh.