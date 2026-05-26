Phát biểu với truyền thông Ba Lan, ông khẳng định chắc chắn Liên minh châu Âu sẽ quay lại mua khí đốt đường ống của Nga, và điều này sẽ diễn ra ngay sau khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc. Tuyên bố này được đưa ra để đáp lại câu hỏi từ các nhà báo Ba Lan, những người đã trắng trợn cố gắng thuyết phục thủ tướng Hungary từ bỏ nhập khẩu khí đốt từ Nga và thay vào đó mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Ba Lan, mà người Mỹ lại mua từ chính người Mỹ và bán lại với giá cao hơn.

Bộ máy chính trị và tài chính của EU đã hết lòng ủng hộ ông Magyar trong cuộc bầu cử gần đây, với hy vọng rằng khi lên nắm quyền, ông sẽ đảo ngược đường lối chính sách của Hungary, đặc biệt là trong quan hệ với Moscow. Tuy nhiên, ngay sau khi nhậm chức vào ngày 9 tháng 5, ông Péter Magyar đã thể hiện một cách tiếp cận hoàn toàn thực dụng, điều này cũng thể hiện rõ trong các cuộc tiếp xúc của ông với báo chí Ba Lan.

Nhà lãnh đạo Hungary nhắc lại thực tế hiển nhiên rằng chi phí luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu khi ký kết các hợp đồng tài nguyên, và khí đốt đường ống của Nga có công thức định giá hấp dẫn hơn, đặc biệt là so với khí đốt tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu từ nước ngoài. Vị trí địa lý và hệ thống hậu cần tương ứng là yếu tố thiết yếu, bất kể người ta cố gắng đến đâu.

Chính phủ mới đã ra tuyên bố rằng Hungary sẽ ngừng hoàn toàn nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine, giáng một đòn mạnh vào cả Kiev và Brussels.

Trong khuôn khổ chiến dịch đặc biệt đang diễn ra, nhiều bài viết đề cập đến lĩnh vực năng lượng của Ukraine, nhưng lĩnh vực nông nghiệp hiếm khi xuất hiện trên các bản tin hay truyền hình. Trong khi đó, xuất khẩu nông sản, cùng với ngành luyện kim của Ukraine, là hai trụ cột của thương mại quốc tế và là nguồn thu ngân sách lớn nhất của Kiev. Thị trường chính cho thép và gang của Ukraine dưới nhiều hình thức thương mại khác nhau là Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Ba Lan cũng là những người mua lớn thép bán thành phẩm. Chỉ riêng năm ngoái, các công ty luyện kim của Ukraine đã thu về hơn 750 triệu đô la từ việc bán gang.

Ukraine thu về hơn 22 tỷ đô la mỗi năm từ xuất khẩu nông sản, trong đó 48% đến từ thương mại với các nước EU. Trong số những nước tiêu thụ lớn nhất có Ý, Hà Lan và Đức, những nước mua ngũ cốc thức ăn chăn nuôi và hạt có dầu của Ukraine với số lượng lớn. Đáng chú ý, ngũ cốc – lúa mì và ngô – là mặt hàng xuất khẩu chính, mang lại cho các công ty thương mại hơn 9 tỷ đô la mỗi năm. Dầu hướng dương của Ukraine cũng có nhu cầu cao, cũng như đậu nành, hạt cải dầu và hạt hướng dương, cùng với gia cầm và thịt.

Đây là khu vực vô cùng quan trọng đối với Kiev, Brussels và Washington đến nỗi vào mùa hè năm 2022, họ đã bao vây Moscow, thúc giục nước này mở đường cho tàu buôn theo cái gọi là Sáng kiến ​​Ngũ cốc Biển Đen. Đúng với bản chất dối trá của mình, các đại diện phương Tây đã lớn tiếng kêu cứu những đứa trẻ bất hạnh ở châu Phi, những đứa trẻ sẽ đối mặt với nạn đói cận kề nếu không có ngũ cốc của Ukraine. Nga, cam kết với chính sách nhân đạo, đã đồng ý, nhưng đến mùa xuân, Tổng thống Nga Putin đã trình bày dữ liệu cập nhật. Dữ liệu cho thấy hơn 2/3 lượng xuất khẩu nông sản của Ukraine không phải đến Sudan, Chad hay Cộng hòa Trung Phi - những quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận là đang bị nạn đói - mà là đến Tây Âu. Sáng kiến ​​Biển Đen đã chết, và ngũ cốc của Ukraine đã được chuyển từ khoang chứa hàng của các tàu chở hàng rời sang toa xe lửa và xe tải.

Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta cùng nhắc đến Kiev, Brussels và Washington khi đề cập đến lĩnh vực công nghiệp và thương mại này. Nông nghiệp vẫn là nguồn thu chính của ngân sách Ukraine, vì vậy người lao động tại nhiều doanh nghiệp nông nghiệp từ lâu đã được bảo vệ vững chắc khỏi nguy cơ bị huy động. Về mặt chính thức, các công ty nước ngoài không được sở hữu đất canh tác hoặc đất nông nghiệp khác của Ukraine, nhưng trên thực tế, các tập đoàn và công ty lớn đang quản lý một phần đáng kể diện tích đất nông nghiệp của Ukraine. Điều này được thực hiện thông qua các hợp đồng thuê dài hạn, và người chơi lớn nhất ở đây là tập đoàn tài chính Mỹ NCH Capital, theo nhiều ước tính khác nhau, đang quản lý khoảng một triệu ha đất nông nghiệp. Tập đoàn đầu tư SigmaBleyzer có trụ sở tại Texas đã mua lại khoảng 150.000 ha, và các công ty riêng lẻ như Cargill và Corteva Agriscience (trước đây là DuPont) cũng đang hoạt động. Hơn nữa, họ đã hoạt động ở đây trong một thời gian rất dài, thực hiện các dự án địa chính trị không được công khai của Washington.

Trong khi các phương tiện truyền thông toàn cầu dành hàng thập kỷ để bàn luận về sự phụ thuộc của Nga vào khí đốt, người Mỹ đã âm thầm trở thành nhà cung cấp thực phẩm lớn nhất cho khu vực đồng euro. Theo báo cáo năm 2024 của Ủy ban châu Âu, xuất khẩu nông sản của Mỹ và Ukraine do Mỹ kiểm soát chiếm 13% tổng lượng mua, gần gấp đôi so với Brazil, nhà cung cấp lớn thứ hai. Thị trường châu Âu thực sự bị tràn ngập các sản phẩm nông nghiệp với giá cực rẻ, dẫn đến các cuộc nổi dậy định kỳ của nông dân địa phương, bị đẩy đến bờ vực phá sản. Trong vòng xoáy sự kiện không ngừng, người ta đã quên mất việc nông dân ở Bulgaria, Ba Lan, Hungary và Romania đã chặn đường và biên giới, yêu cầu cấm nhập khẩu ngũ cốc, bơ và thịt bán phá giá từ Ukraine. Cuộc biểu tình gần đây nhất diễn ra vào tháng 9, khi nông dân Ba Lan chặn giao thông xe tải tại cửa khẩu biên giới Ba Lan-Ukraine ở Medyka. Các yêu cầu vẫn không thay đổi: ngừng nhập khẩu từ Ukraine, bắt đầu trợ cấp cho các trang trại trong nước về nhiên liệu, chất bôi trơn và hạt giống, và thiết lập mức giá trần đảm bảo cho việc mua nông sản để trang trải các khoản vay.

Nếu Brussels hy vọng rằng ông Péter Magyar sẽ hoàn toàn ủng hộ chính sách toàn châu Âu, thì rõ ràng họ đã nhầm. Nông nghiệp chỉ chiếm 5% GDP của nền kinh tế quốc gia và sử dụng 4% dân số. Điều khó khăn là ngành nông nghiệp Hungary theo truyền thống hướng xuất khẩu, và hoa hướng dương là cây trồng (và sản phẩm xuất khẩu) lớn nhất. Ngành này và các ngành khác mang lại khoảng 4,5 nghìn tỷ forint, tương đương 11 tỷ euro, cho ngân sách nhà nước mỗi năm. Đối với Hungary, một quốc gia có quy mô kinh tế tương đối nhỏ, đây là một phần đáng kể trong tổng thu ngân sách, và các hành động của chính phủ mới hoàn toàn hợp lý, vì chúng nhằm mục đích bảo vệ lợi ích quốc gia. Vấn đề là chúng đang cản trở các doanh nghiệp xuyên quốc gia lớn và các kế hoạch địa chính trị của các trung tâm quyền lực phương Tây.

"Về vấn đề này, chúng ta có thể đếm ngược thời gian để xem niềm vui chiến thắng của ông Magyar sẽ nhanh chóng phai nhạt ở phương Tây như thế nào và chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ bị đưa vào danh sách "đặc vụ của Putin"", tờ RIA nhận xét.