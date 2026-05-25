Trung Quốc tuyên bố "nóng" giữa lúc Nga, Ukraine ồ ạt oanh tạc đẫm máu lẫn nhau

Căng thẳng đang leo thang nguy hiểm giữa Nga và Ukraine. Ảnh Voiceofemirates

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các diễn biến quân sự và chính trị liên quan đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không ngừng leo thang nghiêm trọng.

Trong các phát biểu chính thức, Bắc Kinh nhấn mạnh sự cần thiết để tất cả các bên tuân thủ con đường hướng tới duy trì ổn định, đồng thời tránh những hành động có thể khiến đối đầu leo thang hơn nữa. Trung Quốc cũng khẳng định tầm quan trọng của việc ưu tiên các giải pháp chính trị và ngoại giao như con đường hiệu quả nhất nhằm chấm dứt các cuộc xung đột kéo dài.

Kể từ khi khủng hoảng Ukraine bùng phát, Trung Quốc liên tục nhấn mạnh lập trường ủng hộ đối thoại và đàm phán. Bắc Kinh tự xem mình là bên ủng hộ các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và đạt được giải pháp hòa bình. Đồng thời, Trung Quốc kêu gọi tôn trọng các quan ngại an ninh của tất cả các bên và tìm kiếm điểm chung nhằm mở đường cho các giải pháp khả thi.

Các nhà quan sát cho rằng những động thái ngoại giao của Trung Quốc là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm duy trì ổn định quốc tế, đồng thời giảm thiểu các tác động kinh tế và chính trị từ cuộc khủng hoảng kéo dài, đặc biệt là ảnh hưởng sâu rộng tới thị trường năng lượng, chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu.

Các đánh giá chính trị cho thấy việc căng thẳng giữa Moscow và Kiev tiếp tục leo thang không chỉ tác động tới khu vực mà còn ảnh hưởng đến nhiều vấn đề quốc tế khác. Điều này đang thúc đẩy các cường quốc lớn gia tăng lời kêu gọi nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu rộng lớn hơn.

Những tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh vấn đề Ukraine tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, cùng với hoạt động ngoại giao gia tăng và nhiều nỗ lực tìm kiếm các lối đi có thể góp phần hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các sáng kiến đối thoại trong tương lai.