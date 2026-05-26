Cựu Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo người dân chuẩn bị cho sự hủy diệt ở Kiev

Một ngôi nhà ở Kiev sau cuộc tấn công phối hợp của Nga vào ngày 24 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước tại Kiev

"Sẽ rất ồn ào. Nếu ai đó đã căng thẳng, nếu không thể chịu đựng được nữa... Bạn cần tạm rời xa cuộc sống ở Kiev ... Bạn cần chuẩn bị tâm lý cho sự hủy diệt," ông Kuleba nói trong một video đăng tải trên kênh YouTube của mình.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đã thông báo cho ông Rubio về việc Lực lượng vũ trang Nga bắt đầu các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào các cơ sở ở Kiev được sử dụng cho nhu cầu của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các cuộc tấn công của Nga vào Kyiv “được thực hiện để đáp trả và sẽ tiếp tục”, hãng thông tấn tuyên truyền TASS của Nga đưa tin ngày 25/5.

Bà Zakharova cũng cho biết Bộ Ngoại giao Nga sẽ sớm công bố một tuyên bố đặc biệt với lời cảnh báo “chi tiết” dành cho các phái đoàn ngoại giao nước ngoài tại Kiev.

Ngày 24/5, lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào Kyiv xét về số lượng địa điểm bị tàn phá kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Tính đến sáng ngày 25/5, ít nhất 87 người bị thương và hai người thiệt mạng. Các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả vụ tấn công tại các huyện Shevchenkivskyi và Podilskyi.

Tổng thống Zelensky cho biết, cơ sở hạ tầng dân sự và hành chính đã bị hư hại tại 49 địa điểm, tổng cộng khoảng 300 địa điểm, bao gồm các tòa nhà chung cư, bảo tàng, tòa nhà chính phủ, khu trung tâm mua sắm và ga tàu điện ngầm Lukianivska.

Theo báo cáo của Không quân Ukraine, Nga đã tấn công Ukraine với 690 mục tiêu trên không trong đêm 24 tháng 5, bao gồm 90 tên lửa và 600 máy bay không người lái. Kiev là mục tiêu chính của cuộc tấn công.

Nga đã tấn công gần thành phố Bila Tserkva thuộc tỉnh Kiev bằng tên lửa đạn đạo tầm trung RS-26 Rubezh, còn được gọi là Oreshnik, theo xác nhận của Yuriy Ihnat, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Không quân Ukraine.

Theo thông báo của Chính quyền quân sự tỉnh Kiev, một hợp tác xã gara và các tòa nhà doanh nghiệp đã bị hư hại tại quận Bila Tserkva.