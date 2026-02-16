Thủ tướng Hungary: EU là mối đe dọa, không phải Nga

"Gieo rắc nỗi sợ hãi về ông Putin là hành động thiển cận và thiếu nghiêm túc. Trong khi đó, Brussels mới là thực tại hiện hữu và nguồn gốc của mối đe dọa cận kề", Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trước những người ủng hộ hôm 14/2.

Tuyên bố được ông Orban đưa ra trong bối cảnh chỉ còn khoảng 8 tuần nữa Hungary sẽ tổ chức bầu cử, trong đó lãnh đạo Hungary và đảng Fidesz của ông đang đứng trước thách thức lớn chưa từng thấy kể từ khi quay trở lại nắm quyền vào năm 2010. Phần lớn các cuộc thăm dò độc lập cho thấy đảng Fidesz đang tụt lại so với đảng trung hữu Tisza.

Ông Orban bác bỏ nhận định của nhiều lãnh đạo châu Âu rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là mối đe dọa đối với an ninh của châu lục. "Chúng ta phải làm quen với ý kiến cho rằng những người yêu tự do không nên sợ phương Đông, mà là Liên minh châu Âu (EU)", Thủ tướng Hungary nói.

EU chưa bình luận về tuyên bố này.

Thủ tướng Orban kiên quyết phản đối viện trợ quân sự, tài chính cho Kiev sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát hồi đầu năm 2022. Ông cũng duy trì quan hệ gần gũi với Nga và có lập trường đối đầu với các nước trong khối EU và NATO, những quốc gia mà lãnh đạo Hungary coi là hiếu chiến. Budapest là thành viên của cả hai khối này.

Thủ tướng Viktor Orban tới dự hội nghị thượng đỉnh EU tại Bỉ hôm 12/2. Ảnh: AP

Chính quyền của Thủ tướng Orban từ lâu cũng bất đồng với EU. Liên minh đã đóng băng hàng tỷ USD tiền tài trợ dành cho Hungary do lo ngại ông Orban đã phá bỏ các thể chế dân chủ, làm suy yếu tính độc lập của hệ thống tư pháp và để xảy ra tình trạng tham nhũng trên diện rộng trong bộ máy nhà nước.

Đáp lại, Thủ tướng Hungary ngày càng gây cản trở nhiều hơn đối với quá trình ra quyết định của EU, khi thường xuyên đe dọa phủ quyết các chính sách quan trọng như cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Luận điểm tranh cử của ông Orban là EU sẽ "đẩy người Hungary đến chỗ chết tại Ukraine", dường như ám chỉ kịch bản châu Âu điều quân tới Ukraine, nếu đảng Fidesz thất bại. Lãnh đạo Hungary cũng mô tả đảng Tisza là con rối do EU tạo ra để lật đổ chính quyền hiện tại và phục vụ lợi ích của nước ngoài, cáo buộc mà đảng Tisza đã bác bỏ.

Trong khi đó, lãnh đạo Tisza là Peter Magyar cam kết sẽ hàn gắn quan hệ giữa Hungary và các đồng minh phương Tây, vực dậy nền kinh tế đang trì trệ và thúc đẩy tiến trình dân chủ.