Nóng: Nga gọi vụ tấn công Starobelsk là "giọt nước tràn ly", tuyên bố đập tan các trung tâm ra quyết định ở Kiev

Binh sĩ Nga đang chất vũ khí lên bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M. Ảnh: Sputnik.

Cách đây ít giờ, Moscow đã kêu gọi người nước ngoài rời khỏi thủ đô của Ukraine và cảnh báo người dân tránh xa các khu vực quân sự, công nghiệp và chính phủ.

Vụ tấn công chết người của Kiev vào ký túc xá một trường đại học ở thị trấn Starobelsk thuộc Lugansk tuần trước là "giọt nước tràn ly" đối với Nga, và từ nay trở đi, nước này sẽ tiến hành "các cuộc tấn công có hệ thống" vào nhiều mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô Ukraine, Bộ Ngoại giao Moscow tuyên bố ngày 25/5.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào hàng trăm mục tiêu ở Kiev và các nơi khác. Cuộc tấn công của Ukraine ở Starobelsk đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng trong ký túc xá, chủ yếu là các nữ sinh tuổi vị thành niên.

Nga lên án vụ tấn công Starobelsk là "khủng bố", cáo buộc Kiev "cố tình nhắm mục tiêu vào thường dân và không ngần ngại sát hại trẻ em một cách dã man” - Bộ Ngoại giao Nga nói, đồng thời cảnh báo rằng Moscow đang thay đổi cách tiếp cận đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

“Đây là giọt nước tràn ly. Trong hoàn cảnh này, Lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine ở Kiev, bao gồm cả các địa điểm thiết kế, sản xuất, lập trình và chuẩn bị sử dụng máy bay không người lái” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đồng thời nói thêm rằng chiến dịch này cũng sẽ ảnh hưởng đến “các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy”.

Bộ này lưu ý rằng các mục tiêu đã được chỉ định nằm rải rác khắp Kiev, đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, rời khỏi thủ đô Ukraine ngay lập tức. Bộ này cũng cảnh báo cư dân thành phố tránh xa “các cơ sở quân sự và hành chính của chế độ Zelensky”.