Nga oanh tạc Kiev bằng tên lửa siêu thanh Oreshnik, trả đũa vụ tấn công ký túc xá làm 21 người chết

Hình ảnh được cho là tên lửa Oreshnik lao xuống Kiev. Ảnh: RT.

Truyền thông Ukraine và các kênh Telegram đã lan truyền các video cho thấy nhiều vật thể sáng rực đang nhanh chóng lao xuống từ bầu trời. Họ tuyên bố đoạn phim ghi lại việc sử dụng hệ thống siêu thanh tầm trung Oreshnik của Nga, mặc dù Moscow chưa chính thức xác nhận vụ phóng.

Đoạn phim mới nhất có nhiều điểm tương đồng với các video lan truyền hồi tháng Giêng, khi Nga sử dụng hệ thống Oreshnik trong một cuộc tấn công vào một nhà máy hàng không của Ukraine ở Lviv, nơi chuyên sửa chữa và bảo dưỡng máy bay chiến đấu cũng như sản xuất máy bay không người lái tầm xa.

Vụ tấn công được báo cáo diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho Bộ Quốc phòng "đưa ra các đề xuất" để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào ký túc xá trường học ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk, khiến 21 người thiệt mạng, chủ yếu là trẻ em, và 42 người bị thương .

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã cảnh báo công dân Mỹ về một "cuộc tấn công đường không có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng" có thể xảy ra trong vòng 24 giờ, đồng thời khuyên họ nên chuẩn bị sẵn sàng tìm nơi trú ẩn ngay lập tức trong trường hợp có cảnh báo trên không.

Ký túc xá, thuộc trường cao đẳng Starobelsk của Đại học Sư phạm Lugansk, đã bị tấn công bởi nhiều đợt máy bay không người lái của Ukraine trong khi sinh viên đang ngủ bên trong vào thứ Sáu, điều mà Moscow gọi là một "hành động khủng bố" có chủ đích.

Thống đốc Leonid Pasechnik tuyên bố ngày 24 và 25/5 là ngày quốc tang, gọi vụ tấn công là "hành động độc ác tột cùng" và nói rằng những kẻ chịu trách nhiệm phải đối mặt với "hình phạt thích đáng và không thể tránh khỏi".

Giới chức Ukraine cũng báo cáo hàng chục vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ở Kiev và các nơi khác quy mô lớn trên khắp Ukraine, nhưng Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa xác nhận quy mô hoặc mục tiêu của cuộc tấn công phối hợp được báo cáo.

Tờ Kiev Independent cho biết, phóng viên hiện trường đã nghe thấy một loạt các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào thủ đô Ukraine vào khoảng 1 giờ sáng giờ địa phương, và sau đó lại tiếp tục vào lúc 3 giờ sáng.

Cảnh báo không kích đã được ban hành cho tất cả các khu vực trên cả nước khi Không quân Ukraine báo cáo rằng hàng chục tên lửa đang bay về phía thủ đô vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng giờ địa phương.

Ngay sau đó, Không quân Nga đã đưa ra cảnh báo về khả năng Nga phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik nhắm vào Ukraine lúc 0 giờ 55 phút.

Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, cho biết thiệt hại đã xảy ra tại nhiều địa điểm bị ảnh hưởng trong thành phố, bao gồm các quận Obolonskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Solomianskyi, Desnianskyi, Darnytskyi, Dniprovskyi và Podil của Kyiv.

Các quan chức cho biết ít nhất 5 người bị thương đã được báo cáo trên khắp thành phố.

Nga lần đầu tiên công khai xác nhận việc sử dụng tên lửa Oreshnik vào tháng 11/2024, khi Tổng thống Putin tuyên bố tên lửa này đã được sử dụng trong một cuộc tấn công vào cơ sở công nghiệp quân sự Yuzhmash ở Dnepropetrovsk. Hệ thống này được thiết kế để mang nhiều đầu đạn với tốc độ siêu thanh và được Moscow mô tả là gần như bất khả thi đối với các hệ thống phòng không hiện tại.