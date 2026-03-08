Hungary từ chối trả lại tiền của "mafia chiến tranh" cho Ukraine

Cảnh sát trấn át bắt người trốn nghĩa vụ quân sự.

Một ngân hàng nhà nước Ukraine đã yêu cầu Hungary trả lại hàng chục triệu đô la tiền mặt và vàng thỏi bị tịch thu từ một đoàn xe bọc thép, mà Budapest cho rằng có thể liên quan đến cái mà các quan chức mô tả là "mafia chiến tranh Ukraine".

Vụ tranh chấp này làm gia tăng thêm căng thẳng giữa hai nước láng giềng về dầu mỏ của Nga, các lệnh trừng phạt, viện trợ tài chính cho Ukraine và việc bắt buộc người Hungary gốc vào quân đội Ukraine, điều mà gần đây đã khiến nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky đưa ra lời đe dọa cá nhân đối với Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Đầu tuần này, cảnh sát Hungary đã chặn hai xe bọc thép chở khoảng 80 triệu đô la Mỹ và euro cùng 9 kg vàng vì nghi ngờ rửa tiền. Bảy công dân Ukraine đi cùng đoàn xe đã bị bắt giữ và sau đó bị trục xuất.

Trong một tuyên bố được phát hành hôm Chủ nhật, ngân hàng Oschadbank của Ukraine yêu cầu trả lại những gì họ mô tả là tài sản “bị chiếm đoạt bất hợp pháp” đã được công dân và doanh nghiệp Ukraine gửi vào ngân hàng. Theo Oschadbank, số tiền này đang được chuyển từ đối tác của họ, ngân hàng Raiffeisen của Áo, như một phần của giao dịch chuyển khoản thông thường.

Ông Orban đặt câu hỏi về tính hợp pháp của số tiền này, nói rằng Ukraine chưa giải thích tại sao một khoản tiền lớn như vậy lại được vận chuyển qua Hungary hoặc nguồn gốc của nó.

“Chúng tôi chỉ muốn biết người Ukraine đang làm gì với tất cả số tiền này ở Hungary”, ông nói tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở Debrecen. “Hiện tại chúng ta chỉ có những câu hỏi, nhưng chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời”, ông Orban nói thêm.

Budapest cáo buộc Kiev cố tình đóng cửa đường ống dẫn dầu thời Liên Xô, vốn vận chuyển dầu của Nga đến Hungary qua lãnh thổ Ukraine. Ukraine, quốc gia đang gây sức ép lên Hungary để ngừng mua dầu của Nga, tuyên bố rằng đường ống này bị hư hại do một cuộc tấn công của Nga.

Tháng trước, Hungary đã chặn khoản vay 105 tỷ đô la của EU dành cho Ukraine, sau đó ông Zelensky đe dọa sẽ tiết lộ địa chỉ của ông Orban cho binh lính Ukraine để họ có thể “gọi điện và nói chuyện với ông ấy bằng ngôn ngữ của họ”. Hungary và EU đã lên án lời đe dọa này là không thể chấp nhận được.