Trong khi ông Trump đặt cược vào Iran, ông Putin và ông Tập lại chơi một ván cờ lớn mới

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh thiết kế của Getty

Ngày 1 tháng 5, một lô hàng táo Nam Phi đã thông quan tại Thâm Quyến và trở thành mặt hàng châu Phi đầu tiên nhập khẩu vào Trung Quốc theo chính sách miễn thuế hoàn toàn được mở rộng mạnh mẽ đối với lục địa này. Chính sách này – một khu vực miễn thuế rộng lớn, đơn phương trong thời đại toàn cầu hóa đang suy giảm – bao gồm 53 quốc gia châu Phi. Quốc gia thứ 54 còn thiếu là Eswatini, với dân số khoảng 1,2 triệu người, bởi vì đây là quốc gia châu Phi duy nhất vẫn công nhận Đài Loan.

Thông thường, các đế chế không dùng táo để tuyên bố sức mạnh của mình. Nhưng loại trái cây này lại mang một thông điệp khác. Thông điệp của Trung Quốc rất rõ ràng: Công nhận Bắc Kinh, được tiếp cận; công nhận Đài Bắc, bị hạn chế tiếp cận. Eo biển Đài Loan rộng hơn so với bản đồ thể hiện.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị cuốn vào vấn đề Iran. Tuần này, ông đã hủy bỏ một cuộc tấn công theo kế hoạch sau khi các đồng minh vùng Vịnh kêu gọi thêm thời gian cho "các cuộc đàm phán nghiêm túc", đồng thời cảnh báo rằng một cuộc tấn công mới vẫn có thể xảy ra "bất cứ lúc nào". Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cùng ngày tuyên bố rằng các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ hoặc Israel có thể đẩy cuộc chiến "ra khỏi khu vực".

Lời đe dọa của Iran, xét đến tình trạng suy yếu quân sự hiện tại của nước này, có thể chỉ là lời nói suông. Nhưng ông Trump vẫn đang sa lầy vào vấn đề Iran trong khi các đối thủ của Mỹ tiếp tục có những động thái ở những nơi khác.

Kiến thức phổ biến

Phe cánh hữu đôi khi đã cảnh báo về các sự kiện ở châu Phi. Thượng nghị sĩ Roger Wicker, chủ tịch đảng Cộng hòa của Ủy ban Quân sự Thượng viện, tuần trước cho biết châu Phi “không phải là mối lo ngại xa vời đối với an ninh quốc gia Mỹ” mà là “một đấu trường có tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng”, chịu ảnh hưởng bởi Trung Quốc và Nga. Ông cáo buộc Trung Quốc sử dụng “sự cưỡng ép kinh tế, ngoại giao nợ nần và xây dựng căn cứ quân sự”, trong khi Nga sử dụng “lính đánh thuê và các lực lượng ủy nhiệm khác”.

Những lời cảnh báo như vậy dường như không nhận được nhiều sự chú ý ở Washington. Ngoại trưởng Marco Rubio đã mô tả mô hình viện trợ mới của Mỹ là “thương mại hơn viện trợ, cơ hội hơn sự phụ thuộc và đầu tư hơn trợ giúp”, nhưng động thái áp thuế của Trung Quốc có nghĩa là nước này đã đi trước một bước.

Ở phía cánh tả, các nhà phê bình cảnh báo rằng sự can thiệp của Trung Quốc và Nga vào châu Phi không phải là một hình mẫu. Họ muốn Mỹ tránh lặp lại những sai lầm của quá khứ thuộc địa, nhất là khi các quốc gia châu Phi không chỉ là những con tốt thí. Chuyên gia Landry Signé của Viện Brookings cho rằng, Washington nên đáp trả sự can thiệp của Trung Quốc và Nga bằng “các lĩnh vực và quan hệ đối tác cùng có lợi”, chứ không phải là “rút lui hoàn toàn khỏi sự can thiệp”.

Kiến thức hiếm có

Các nhà bình luận chính trị thường nói về tầm quan trọng của "ảnh hưởng". Trung Quốc và Nga không chỉ muốn ảnh hưởng ở châu Phi. Họ muốn những thứ có thể khai thác, vận chuyển, tinh chế và bán được.

Kim ngạch thương mại Trung Quốc - châu Phi đạt mức kỷ lục 348 tỷ đô la vào năm 2025, trong đó xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Phi đạt 225 tỷ đô la và nhập khẩu từ châu Phi đạt 123 tỷ đô la. Quy mô này rất đáng kể. Dân số châu Phi khoảng 1,5 tỷ người và Liên Hợp Quốc dự báo sẽ đạt 2,5 tỷ người vào năm 2050, điều đó có nghĩa là lục địa này đang thúc đẩy tăng trưởng dân số toàn cầu trong khi dân số Trung Quốc đang già đi. Lao động châu Phi và robot gia đình là những biện pháp phòng ngừa của Trung Quốc trước quả bom hẹn giờ về nhân khẩu học của chính nước này.

Trung Quốc đang tìm kiếm các nguồn tài nguyên cụ thể. Ví dụ, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, Cộng hòa Dân chủ Congo chiếm khoảng 73% sản lượng khai thác coban toàn cầu vào năm 2025. Coban được sử dụng trong pin sạc và nhiều công nghệ khác. Hiện nay, Trung Quốc sở hữu hoặc tài trợ cho nhiều mỏ coban lớn nhất nước này. Họ tự tinh chế coban, sau đó cạnh tranh không lành mạnh với các đối thủ toàn cầu trong các lĩnh vực như xe điện.

Ngược lại, trong khi Mỹ nhập khẩu 14.000 tấn coban vào năm 2025, phần lớn trong số đó đến từ Na Uy, Phần Lan, Canada và Nhật Bản, và nước này chỉ khai thác được 300 tấn trong nước.

Các công ty Trung Quốc cũng tham gia vào khoảng 1/3 trong số 231 cảng thương mại của châu Phi. Cảng Doraleh của Djibouti đã được mở rộng vào năm 2017 để đáp ứng nhu cầu xây dựng căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên được biết đến của Trung Quốc.

Tướng Dagvin Anderson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ, đã nói với Quốc hội rằng Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng từ kinh tế sang các hoạt động quân sự và thông tin, và việc Trung Quốc đầu tư vào các cảng biển là đáng lo ngại vì những cảng này có thể cản trở lực lượng Mỹ tiếp cận trong trường hợp xung đột. Trong khi đó, khoảng cách về tình báo của Mỹ đang ngày càng lớn. Axios đưa tin rằng yêu cầu ngân sách 94 triệu đô la cho các hoạt động tình báo ở châu Phi chỉ được cấp 19 triệu đô la, và Chiến lược Quốc phòng Quốc gia mới nhất chỉ đề cập đến "châu Phi" hai lần.

Các quốc gia châu Phi cũng đóng vai trò quan trọng tại Liên Hợp Quốc, chủ yếu là vì lục địa này có rất nhiều thành viên. Phiếu bầu của các nước châu Phi đã quyết định kết quả cuộc tranh luận tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1971, cho phép Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gia nhập và Đài Loan bị trục xuất.

Chiến lược của Nga ở châu Phi nhỏ hơn và kém hiệu quả hơn. Theo Báo cáo Vàng Máu do Trung tâm Châu Phi tóm tắt, Điện Kremlin đã thu được hơn 2,5 tỷ đô la từ vàng ở châu Phi kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, thông qua các hoạt động liên kết với tập đoàn lính đánh thuê Wagner và các cấu trúc kế nhiệm của tổ chức này ở Mali, Sudan và Cộng hòa Trung Phi.

Nga cũng muốn chiếm lĩnh thị trường vũ khí. Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho châu Phi trong giai đoạn 2020-2024, chiếm 21% tổng lượng nhập khẩu của châu Phi, tiếp theo là Trung Quốc với 18% và Mỹ với 16%.

Nga cũng muốn có đường bờ biển, bao gồm cả việc theo đuổi dự án xây dựng căn cứ hải quân ở Biển Đỏ thuộc Sudan, gần tuyến đường hàng hải chạy qua kênh đào Suez.

Ông Trump có lý do khi lo lắng về Iran. Trung Đông là nơi chôn vùi nhiều nhiệm kỳ tổng thống, chưa kể đến việc đây là một trong những nguồn gốc khủng bố trên toàn thế giới. Tham vọng hạt nhân của Iran là một mối lo ngại nghiêm trọng. Nhưng đó không phải là tất cả. Châu Phi đang nhanh chóng trở thành một phần của cuộc chơi đó, nhưng Mỹ lại đang bỏ rơi bàn cờ.