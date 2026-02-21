Hungary đột ngột chặn khoản vay 90 tỷ euro của châu Âu dành cho Ukraine

Hungary đã phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu về việc cho Ukraine vay 90 tỷ euro trong một cuộc họp của các đại sứ hôm 20/2 - một trở ngại bất ngờ có thể khiến việc chuyển tiền cần thiết cho Kiev khó khăn hơn dự kiến.

Thủ tướng Hungary Orban. Ảnh: RIA.

Đại sứ Hungary đã gây ra sự chậm trễ trong kế hoạch này mà trong đó khoản vay sẽ được tài trợ bằng cách phát hành trái phiếu được bảo đảm bởi ngân sách của EU, theo hai nhà ngoại giao châu Âu, những người phát biểu với điều kiện giấu tên khi thảo luận về ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary, Peter Szijjarto, sau đó đã xác nhận sự phản đối của nước này trên mạng xã hội vào tối 20/2. “Chúng tôi đang chặn khoản vay 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine cho đến khi việc vận chuyển dầu đến Hungary thông qua đường ống Druzhba được nối lại”, ông Szijjarto viết.

Đường ống dẫn dầu Druzhba, chạy qua Ukraine và cung cấp dầu thô của Nga cho Hungary và Slovakia, đang bị gián đoạn sau cái mà Ukraine cho là một cuộc tấn công của Nga. Hungary và Slovakia đã cáo buộc Ukraine cố tình hạn chế nguồn cung dầu.

Ông Szijjarto viết, “Ukraine đang tống tiền Hungary bằng cách ngăn chặn việc vận chuyển dầu mỏ phối hợp với Brussels”, và nói thêm: “Chúng tôi sẽ không khuất phục trước sự tống tiền này”.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Hungary có được xoa dịu phần nào những lo ngại của mình hay không, hoặc liệu nước này sẽ tiếp tục phản đối.

Một phát ngôn viên của đại sứ Hungary đã dẫn lại bài đăng của ông Szijjarto khi được hỏi về vấn đề này.

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày trước thời điểm 4 năm cuộc xung đột vũ trang Nga - Ukraine, và vào thời điểm Kiev đang rất cần nguồn tài trợ mới. Nó cũng diễn ra không lâu trước cuộc bầu cử tháng 4 có thể chấm dứt thời kỳ làm thủ tướng Hungary của ông Viktor Orban - một người chỉ trích mạnh mẽ Ukraine và là trở ngại thường trực đối với việc ra quyết định của Liên minh châu Âu.

EU đã đồng ý vào tháng 12 về việc cho Ukraine vay 90 tỷ euro - tương đương khoảng 106 tỷ USD - bằng cách vay dựa trên hạn mức trong ngân sách của chính khối. Việc đó đòi hỏi sự chấp thuận của tất cả 27 quốc gia thành viên. Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc đã đồng ý với kế hoạch này với điều kiện họ sẽ không bao giờ phải trả các chi phí liên quan đến khoản vay.

Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng chỉ là một phương án dự phòng: Các nhà lãnh đạo châu Âu ban đầu hy vọng sẽ vay khoản tiền này dựa trên các tài sản bị đóng băng của Nga được giữ tại Bỉ, nhưng kế hoạch đó đã vấp phải quá nhiều sự phản đối.

Các chi tiết pháp lý của khoản vay hiện đang được hoàn tất, và EU hy vọng sẽ giải ngân số tiền này cho Ukraine vào đầu quý 2, bắt đầu từ tháng 4. Tuy nhiên, tiến độ đó đã vướng phải vấn đề đường ống dẫn dầu và chu kỳ chính trị ở Hungary, nơi ông Orban đã leo thang chỉ trích Ukraine trước thềm bầu cử.

Sự phản đối dai dẳng của Hungary có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn chặn việc cung cấp tiền. Hai nhà ngoại giao cho biết vẫn chưa rõ liệu tình hình có trở nên nghiêm trọng đến mức đó hay không.