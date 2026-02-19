Hungary và Slovakia tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Hungary và Slovakia thông báo sẽ tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến việc cung cấp dầu mỏ, cho rằng hai nước cần được đảm bảo nguồn cung năng lượng để thay thế lượng dầu nhập khẩu từ Nga thông qua đường ống Druzhba đã bị hư hại. Chính quyền Hungary cũng cáo buộc Ukraine có động thái tống tiền chính trị và can thiệp vào hoạt động của nước này.

Vụ tranh chấp này là một minh chứng cho những xung đột giữa hai nước với Ukaine. Hai quốc gia này hiện vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ việc nhập khẩu lượng lớn dầu thô của Nga thông qua Ukraine. Việc vận chuyển dầu từ Nga sang Hungary và Slovakia đã bị gián đoạn vào ngày 27/1. Theo các báo cáo truyền thông, đường ống dẫn dầu đã bị hư hại trong bối cảnh xung đột ở Ukraine liên tục leo thang.

Hungary và Slovakia tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine do tranh chấp về đường vận chuyển dầu (Ảnh minh họa: KT)

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó cho biết, sẽ không cung cấp nhiên liệu diesel cho Ukraine cho đến khi nước này nối lại việc vận chuyển dầu thô qua đường ống Druzhba đến Hungary. Trong một động thái tương tự, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã công bố nhà máy lọc dầu Slovnaft do nhà nước kiểm soát sẽ tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel để ưu tiên cung cấp trong nước và Slovakia cũng đã giải phóng 250.000 tấn dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của mình. Các nhà lãnh đạo Hungary và Slovakia đều cho biết có đủ dự trữ nhiên liệu nhưng sẽ chuyển hướng dầu diesel sang thị trường nội địa.

Hungary và Slovakia cũng kêu gọi Ủy ban châu Âu cho phép vận chuyển dầu thô của Nga qua các cảng của Croatia. Trước đó, Croatia đã bác bỏ yêu cầu này, cho rằng việc chuyển giao dầu của Nga có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.