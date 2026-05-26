Ukraine giáng đòn chết chóc vào tiểu đoàn đặc nhiệm Akhmat khét tiếng của Nga ở Kursk

Đoạn video cho thấy máy bay không người lái trinh sát của Ukraine phát hiện hoạt động của binh sĩ Nga tại một địa điểm huấn luyện dã chiến gần biên giới. Ngay sau đó, khu vực này bị nhiều loạt rocket tấn công.

Theo Exilenova+, các báo cáo ban đầu cho rằng “hàng chục” đặc nhiệm Akhmat - thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardia) - có thể đã thiệt mạng trong vụ tập kích.

Ảnh cắt từ video các binh sĩ thuộc tiểu đoàn đặc nhiệm “Akhmat” của quân Nga tại vùng Kursk tháng 5/2026. (Nguồn: Exilenova_plus)

Cuộc tấn công được cho là diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục các chiến dịch nhằm vào lực lượng “Akhmat” – đơn vị gắn liền với nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov và thường xuyên tham chiến trong cuộc chiến Nga-Ukraine.

Trước đó, vào đầu tháng 5, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết đơn vị đặc nhiệm Shamanbat, gồm các tình nguyện viên người Ichkeria, phối hợp cùng Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 104 “Horyn”, đã tiến hành một chiến dịch kéo dài nhiều tháng nhằm vào lực lượng “Akhmat” trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4/2026.

Theo HUR, chiến dịch này dựa trên việc thâm nhập nội bộ của một điệp viên trong đơn vị. Người này được mô tả là cựu binh “Akhmat”, đã liên lạc với tình báo Ukraine từ đầu năm 2025 và sau đó được đưa ra khỏi khu vực chiến sự an toàn.

Trước khi rời đi, điệp viên này bị cáo buộc đã cài một thiết bị nghe lén trong phòng họp của đơn vị “Akhmat”. Thiết bị này sau đó được chuyển qua tiền tuyến bằng drone FPV, giúp tình báo Ukraine ghi lại các cuộc trao đổi giữa ban chỉ huy.

Nguồn tin Ukraine cho biết, dữ liệu thu được đã giúp lực lượng đặc nhiệm xác định mục tiêu và tấn công các nhóm đặc nhiệm Akhmat trong quá trình di chuyển và tập trung quân.

Lực lượng đặc nhiệm Chechnya Akhmat. Nguồn: Defense Security Asia

Theo các báo cáo OSINT, trong giai đoạn hai tháng nói trên, lực lượng “Akhmat” được cho là chịu tổn thất nặng nề nhất kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu, với 41 người thiệt mạng, 87 người bị thương và hơn 100 người mất tích.

Trước đó cũng xuất hiện thông tin Ukraine đã tấn công một khu phức hợp huấn luyện và cơ sở sản xuất của Nga tại vùng Donetsk do Moscow kiểm soát tạm thời, khiến 65 học viên của trung đoàn cơ giới đặc nhiệm “Sever-Akhmat” thuộc lực lượng Chechnya thiệt mạng trong một chiến dịch có tên “Akhmat’s Snow”.