Mưu sinh dưới trời nắng nóng bỏng rát

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Tại Thanh Hóa, nắng nóng chói chang khiến nền nhiệt ngoài trời tăng nhanh, oi bức. Trên các tuyến đường, lượng người tham gia giao thông giảm đáng kể. Trên mặt đường bỏng rát, người đi đường đều kín mít áo chống nắng, khẩu trang, kính và găng tay để hạn chế hơi nóng phả vào người.

Giữa nắng gắt, những shipper vẫn liên tục di chuyển để kịp giao hàng. Chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng vì nắng nóng.

Những lao động bán hàng rong cũng chật vật giữa thời tiết khắc nghiệt. Trên các tuyến phố, nhiều người đội nón lá, che kín mặt, đẩy xe hàng len lỏi dưới nắng. "Mới đầu hè mà nắng gắt quá nên làm việc khó khăn hơn, người dễ mất nước. Chúng tôi phải mặc áo quạt gió hoặc chọn bóng mát để tránh nóng", ông Lê Văn Bình (54 tuổi) cho hay.

Trên công trường xây dựng, các nhóm công nhân lâu lâu phải dừng tay nghỉ ngơi, tiếp nước. Họ cho biết làm việc ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ có thời điểm vượt 40 độ C là vô cùng vất vả, nhưng vì gánh nặng mưu sinh, ai cũng phải gồng mình chịu đựng.

Dưới nắng gắt, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh.

Giữa cái nắng như thiêu như đốt trên 40 độ C, người công nhân đổ bê tông phải liên tục dùng gáo dội nước để làm mát và làm sạch khu vực họng xả của xe trộn. Sức nóng hầm hập phả ra từ mặt đường nhựa kết hợp với nhiệt độ ngoài trời khiến công việc chân tay vốn đã nặng nhọc nay lại càng thêm phần vất vả.

Tại vùng sản xuất muối ở xã Hoa Lộc, diêm dân vẫn phơi mình dưới nắng làm việc. Giá muối nhiều năm nay dao động ở mức thấp, chỉ khoảng 2.100 - 2.300 đồng/kg. Vất vả, thu nhập lại bấp bênh nên hiện nay không còn người trẻ theo nghề, những cánh đồng muối chỉ còn người già bám trụ.

Theo dự báo, trong các ngày 26-27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/5 mới có xu hướng giảm dần.