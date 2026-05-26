Nga thông báo với Mỹ về quyết định tấn công Kiev

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

Theo thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, lực lượng vũ trang nước này “đang bắt đầu những cuộc tấn công có hệ thống vào các cơ sở ở Kiev được sử dụng để phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các trung tâm đầu não”.

Ông Lavrov nói với ông Rubio qua điện thoại, rằng động thái này được tiến hành để đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Ukraine nhằm vào Nga.

Trước đó, ngày 25/5, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố gọi vụ tấn công của Ukraine vào ký túc xá trường cao đẳng nghề ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Lugansk tuần trước là “giọt nước tràn ly” đối với Mátxcơva. Vụ tấn công đã khiến nhiều thương vong, chủ yếu là các nữ sinh.

Để đáp trả, Nga tuyên bố sẽ thay đổi cách tiếp cận đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

“Đây là giọt nước tràn ly. Trong hoàn cảnh này, lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine ở Kiev, bao gồm cả các địa điểm thiết kế, sản xuất, lập trình máy bay không người lái”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nói thêm rằng chiến dịch này cũng sẽ nhắm đến “các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy”.

Bộ này lưu ý, các mục tiêu đã được chỉ định nằm rải rác khắp Kiev. Do đó, Mátxcơva kêu gọi công dân nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, rời khỏi thủ đô Ukraine ngay lập tức. Ngoài ra, cư dân Kiev cũng được cảnh báo nên tránh xa "các cơ sở quân sự và hành chính của chính quyền Ukraine”.