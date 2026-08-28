Đòn phản công bí mật của Ukraine gây sốc: Quân Nga bất ngờ từ “thợ săn” thành “con mồi”

Các binh sĩ Ukraine trên xe bọc thép MaxxPro MRAP. Ảnh: Lữ đoàn tấn công số 3

Dù vậy, khả năng các đơn vị Nga rút lui vẫn rất cao. Tuyến chiến đấu ở khu vực này không phải một chiến tuyến liền mạch - thực tế, dọc theo vùng “xám” tranh chấp dài khoảng 1.200 km trải từ miền Đông đến miền Nam Ukraine, cả lực lượng Ukraine lẫn Nga đều không duy trì một tuyến trận địa liên tục.

Tuy nhiên, gọng kìm đang khép lại quanh các đơn vị thuộc Sư đoàn Bộ binh cơ giới số 2 và 144 của Nga có thể gây sức ép lớn lên hệ thống hậu cần của Moscow, buộc quân Nga phải tái tập trung lực lượng để bảo toàn sức chiến đấu - trong đó có khả năng phải rút về phía đông.

Nếu xảy ra, điều này sẽ giảm đáng kể áp lực lên Lyman, đồng thời giúp giảm sức ép lên Sloviansk và Kramatorsk, hai thành phố lớn cuối cùng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine tại Donetsk.

Lyman nằm cách Sloviansk khoảng 15 km về phía đông bắc và là chướng ngại chính ngăn ít nhất 6 trung đoàn Nga tiếp cận Sloviansk. Trong nhiều tháng qua, quân Nga đã từng bước tiến về Sloviansk và Kramatorsk từ nhiều hướng, chạy đua với mùa đông sắp tới để triển khai lực lượng cho khả năng bao vây hai thành phố này vào năm sau.

Cuộc tiến công thần tốc

Mùa đông tại Ukraine gây bất lợi cho bên tấn công, bởi lớp tán cây thưa đi khiến các đơn vị xâm nhập khó che giấu hơn so với những tháng thời tiết ấm áp.

Theo bản đồ mới nhất của nhà phân tích và lập bản đồ chiến trường Thorkill, một trong những nguồn theo dõi đáng tin cậy về hoạt động của các đơn vị tại Ukraine, Lữ đoàn Xung kích số 3 Ukraine chỉ còn cách vài km để kết nối với Lữ đoàn Cơ giới số 60, tại hoặc xung quanh làng Kolodyazi.

Nếu thông tin này chính xác, Lữ đoàn Xung kích số 3 cùng các đơn vị lân cận thuộc Quân đoàn Lục quân số 3 đã thực hiện một trong những cuộc phản công thành công nhất của Ukraine trong thời gian gần đây.

Tháng 4, lực lượng Ukraine lần đầu tận dụng những khoảng trống trong tuyến phòng thủ Nga ở phía bắc làng Nove. Sang tháng 5 và 6, họ tiếp tục tiến về phía ngôi làng. Đến tháng 7, Nove rơi vào tay Ukraine.

Sau đó, quân Ukraine tiếp tục tiến xuống phía nam, đánh vào sườn phải của một mũi nhô rộng khoảng 10 x 10 km mà các trung đoàn Nga tạo ra khi cơ động vòng qua Lyman từ phía bắc. Mục tiêu của Nga là bao vây Lyman thay vì tấn công trực diện thành phố trên đường tiến về Sloviansk.

Nhưng khi để lộ sườn, lực lượng Nga đang tìm cách bao vây Lyman lại rơi vào nguy cơ bị chính đối phương bao vây.

Nếu Lữ đoàn Xung kích số 3 hoặc Lữ đoàn Cơ giới số 60 - trên lý thuyết có tổng cộng hàng nghìn binh sĩ - có thể tiến qua Kolodyazi, họ sẽ khép lại một vòng kiểm soát lỏng lẻo của Ukraine quanh ít nhất hai trung đoàn Nga, cũng có thể gồm hàng nghìn quân.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Ukraine hiện chưa có đủ lực lượng ở phía bắc Lyman để ngăn các đơn vị Nga được cho là “bị bao vây” rút về phía đông.

Dù vậy, một cuộc rút lui như thế vẫn sẽ là một chiến thắng lớn đối với lực lượng Ukraine đang phòng thủ phía bắc và phía đông Sloviansk.

Nhà phân tích AMK Mapping nhận định rằng, việc mũi nhô này ở phía bắc Lyman sụp đổ sẽ “làm chậm đáng kể” nguy cơ Lyman thất thủ.

Không ai cho rằng Nga sẽ chấm dứt cuộc tiến công hướng tới Sloviansk và Kramatorsk. Nhưng nếu Moscow tiến được hai bước rồi phải lùi một bước trong chiến dịch tiến về phía bắc, Nga sẽ đánh mất thời gian.

Và thời gian đó cho phép Ukraine củng cố hệ thống phòng thủ tại Sloviansk và Kramatorsk, đồng thời sơ tán thêm hàng chục nghìn dân thường vẫn còn ở hai thành phố bất chấp mối đe dọa thường trực từ UAV và bom Nga.

Đòn phản công được giữ bí mật đến phút chót

Quy mô những bước tiến có thể đạt được của Ukraine ở phía bắc Lyman - khoảng 10 km kể từ tháng 4 - đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Nga vẫn có ưu thế tổng thể về nhân lực và hỏa lực ở miền Đông.

Nhưng điều gây ấn tượng không kém là khả năng giữ bí mật chiến dịch (OPSEC) của Ukraine.

Từng xuất hiện một số video ghi lại giao tranh quanh Nove, hé lộ khả năng Ukraine đang tiến hành một chiến dịch lớn. Tuy nhiên, các đơn vị tham gia đã duy trì kỷ luật thông tin đáng ngạc nhiên và ngăn chặn phần lớn dữ liệu bị rò rỉ.

Ông Thorkill nhận xét rằng một người phụ trách OPSEC trong Quân đoàn 3 “thực sự đang làm tốt công việc của mình” và đã cắt đứt thông tin một cách khá hiệu quả.

Việc giữ bí mật có thể đã giúp Ukraine tiến công thuận lợi hơn, bởi nó trì hoãn tâm lý hoảng loạn trong giới chỉ huy Nga chịu trách nhiệm tăng viện cho mũi nhô Lyman. Những chỉ huy này cũng thường có xu hướng phớt lờ tin xấu càng lâu càng tốt, bởi họ biết những thất bại có thể ảnh hưởng đến vị trí của mình.

Giờ đây, thông tin về cuộc phản công đã xuất hiện công khai, dù các nguồn chính thức của Ukraine vẫn chưa xác nhận.

Điều này có thể đồng nghĩa thời gian đang cạn dần đối với Quân đoàn Lục quân số 3: họ phải nhanh chóng khép gọng kìm trước khi quân Nga kịp rút lui hoặc đưa quân tiếp viện tới.

AMK Mapping đã phát hiện một số dấu hiệu cho thấy Nga “đang rút một phần khỏi những vị trí dễ bị tổn thương nhất trong mũi nhô".