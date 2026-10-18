Nhiều tài khoản đăng sai sự thật vụ nam sinh lớp 1 tử vong

Hôm nay 17/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 1 gặp nạn tử vong sau giờ tan học xảy ra tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương).

Theo đó, vào khoảng 17h15 ngày 15/10, tại Trường Tiểu học An Dương xảy ra sự việc nam sinh lớp 1 gặp nạn dẫn đến tử vong sau giờ tan học. Ngay khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Nam thanh niên L.Đ.A tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tuy nhiên trên không gian mạng lan truyền một số bài đăng và bình luận có nội dung phức tạp chưa phản ánh đúng bản chất sự việc.

Qua rà soát xác minh, Phòng An ninh mạng phát hiện các trường hợp sử dụng tài khoản Facebook "Đức Lê", "Chinh Cao" tham gia đăng tải nội dung sai sự thật.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định, chủ tài khoản Facebook "Đức Lê" do nam thanh niên L.Đ.A (SN 1985, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) sử dụng và tài khoản Facebook "Chinh Cao" là của bà C.Th.C (SN 1968, trú tại xã Tiên Minh, TP Hải Phòng).

Bà C.Th.C làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, hai chủ tài khoản Facebook thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, nhận thức được sai phạm và cam kết không tái phạm.

Hiện vụ việc liên quan đến cháu học sinh Trường Tiểu học An Dương tử vong đang tiếp tục được các cơ quan chức năng liên quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.