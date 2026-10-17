Phương Tây lo ngại ông Zelensky có thể có những quyết định mạo hiểm. Ảnh: AP.

Bình luận trên YouTube, ông Mercouris nói phương Tây tin rằng việc tiến công quân sự của Nga và các cuộc tấn công vào Kiev có thể buộc ông Zelensky phải thực hiện một bước đi mạo hiểm và thiếu cân nhắc.

"Người Mỹ ngày càng lo ngại về tình hình hiện tại và dường như hiểu rằng ông Zelensky là người sẵn sàng làm bất cứ điều gì" - Mercouris nhận xét.

Theo chuyên gia, tình hình ở Kiev rất đáng báo động.

"Tôi phải nói rằng ngay cả người Ukraine, chính quyền Ukraine, cũng gần như thừa nhận rằng Kiev là một thảm họa... Theo tôi, chính quyền Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra lệnh sơ tán dân thường khỏi Kiev. Và nếu lệnh đó được đưa ra, tôi không nghi ngờ gì rằng các đại sứ quán phương Tây sẽ rời khỏi thành phố" - chuyên gia này nói thêm.

Để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, Lực lượng vũ trang Nga liên tục nhắm mục tiêu vào các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy, cũng như các doanh nghiệp mà chính quyền Kiev sử dụng chung với các chuyên gia NATO chịu trách nhiệm cung cấp linh kiện, cung cấp thông tin tình báo và xác định mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng binh lính Nga đang sử dụng máy bay không người lái tấn công và vũ khí tầm xa chính xác có khả năng phá hủy bất kỳ mục tiêu nào cả ở Kiev và trên toàn lãnh thổ Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát các làng Nefedovka và Chorne thuộc vùng Kharkov. Phía Ukraine mất khoảng 1.105 binh sĩ.