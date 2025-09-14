Báo Ukraine: Kiev cô lập, loại bỏ các điểm đột phá của quân đội Nga ở mặt trận Pokrovsk

Quân đội Ukraine đang đẩy mạnh tấn công các vị trí có sự hiện diện của lính Nga ở phía bắc thành phố Pokrovsk. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo tờ Euromaidan Press của Ukraine, quân đội Ukraine đã mở đợt tấn công mới nhằm loại bỏ hoàn toàn các điểm đột phá mà Nga tạo ra vào tháng trước.

Bộ binh tinh nhuệ được phía Ukraine triển khai để áp sát, từng bước đánh giáp lá cà với đối phương. Ưu thế lớn nhất của Ukraine nằm ở tuyến tiếp vận vững chắc, Euromaidan Press cho biết.

Từ thành phố Kramatorsk cho đến Ruzhivka, các tuyến đường tiếp tế chạy thẳng xuống miền bắc Donetsk, bảo đảm hậu cần cho quân đội Ukraine tổ chức tấn công.

Tuyến đường này đi qua nhiều ngôi làng trong thung lũng, nằm giữa hai sườn đồi. Địa hình này vừa hạn chế tín hiệu điều khiển của các loại máy bay không người lái (UAV) của Nga, vừa giúp binh sĩ Ukraine ẩn mình tốt hơn nhờ nhà cửa và những hàng cây.

Ngoài ưu thế về tiếp tế, quân đội Ukraine còn khai thác hiệu quả các loại UAV cỡ lớn như “Heavy Vampire” hay “Baba Yaga”. Những UAV này có thể thả bom hạng nặng hoặc đạn cối từ ở tầm cao, ít bị ảnh hưởng bởi tình trạng nhiễu tín hiệu như phía Nga thường gặp đối với các UAV cỡ nhỏ.

Lực lượng Nga đang đối mặt nguy cơ mất hoàn toàn các khu vực mới kiểm soát ở phía bắc Pokrovsk kể từ tháng trước. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo Euromaidan Press, hình ảnh được xác thực cho thấy các nhóm bộ binh Ukraine áp sát vị trí phòng thủ của lính Nga, luôn giữ liên lạc với UAV trinh sát. Khi phát hiện mục tiêu, họ sử dụng súng phóng lựu để tấn công. Có trường hợp đối phương kiên quyết ẩn náu, họ đã gọi UAV “Vampire” tới để thả bốn quả đạn cối, phá hủy toàn bộ công sự.

Ở hướng khác, các nỗ lực kháng cự của binh sĩ Nga cũng nhanh chóng bị UAV Ukraine chặn lại.

Nhờ vậy, Ukraine từng bước đẩy lùi đối phương, giành lại toàn bộ khu dân cư Volodymyrivka và mở rộng vùng kiểm soát ra xung quanh. Trước đây, Ukraine chưa xóa bỏ các cụm quân Nga để lôi kéo đối phương tăng viện. Đến nay, khi bẫy đã dần khép lại, chiến dịch loại bỏ hoàn toàn đang được quân đội Ukraine thực hiện, Euromaidan Press đưa tin.

Ukraine hiện đang khuyến khích binh sĩ Nga còn cố thủ ở những nơi bị cô lập ra đầu hàng. Nếu từ chối, họ sẽ bị loại bỏ, theo Euromaidan Press.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đề cập diễn biến mới trong giao tranh ở mặttrận Pokrovsk. Kể từ sau năm 2022, quân đội Nga tỏ ra linh hoạt trong chiến đấu, sẵn sàng tạm thời rút lui ở những khu vực Ukraine phản công mạnh mẽ, đồng thời tập trung tấn công ở những nơi Kiev lơ là phòng thủ.

Hai khu vực mà Nga hiện đang có dấu hiệu tấn công mạnh mẽ nhất là mặt trận phía tây nam vùng Donetsk, giáp vùng Dnipropetrovsk và mặt trận thành phố Kupyansk ở vùng Kharkiv.