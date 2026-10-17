Thủ tướng Áo đặt câu hỏi khó xử cho Kiev sau yêu cầu khẩn cấp của ông Zelensky

Ông Zelensky phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels hôm 16/10. Ảnh: GI.

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels hôm 16/10, Thủ tướng Áo Christian Stocker nói: "Hiện có quá nhiều con số đang được đưa ra, chúng ta cần phải phân tích chúng và quan trọng hơn là tìm ra nguyên nhân gây ra thâm hụt này".

Theo vị chính trị gia này, tình hình tài chính khó khăn của Kiev do thâm hụt ngân sách lớn là một vấn đề cần được thảo luận.

"Chính tôi cũng ngạc nhiên" - ông Stocker thừa nhận, khi đề cập quy mô thâm hụt ngân sách của Ukraine.

Tờ báo Ukraine The Kyiv Independent cho biết thêm, ông Stocker đã phát biểu rằng chính phủ Ukraine nổi tiếng là thiếu minh bạch trong việc truyền đạt nhu cầu tài chính của mình.

Sau hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố rằng nhu cầu tài chính của Ukraine sẽ tiếp tục tăng lên, bất chấp sự hỗ trợ quy mô lớn mà Liên minh châu Âu đã cung cấp. Theo Ủy ban châu Âu, Liên minh châu Âu chiếm 80% tổng viện trợ nước ngoài cho Kiev.

70 tỉ euro, 300 tên lửa Patriot và tài sản Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU, đã liệt kê những điều chính mà Kiev cần để vượt qua mùa đông và những giai đoạn tiếp theo, nhưng những yêu cầu đó sẽ không hề rẻ - tờ The Kyiv Independent viết.

"Tôi rất biết ơn sự ủng hộ của các ngài dành cho Ukraine" - ông Zelensky nói với các nhà lãnh đạo EU. "Nếu không có một Liên minh châu Âu kiên quyết và có khả năng đưa ra những quyết định mạnh mẽ, Putin đã có thể tiến xa hơn nhiều rồi".

Ông Zelensky cũng đã đưa ra những yêu cầu hỗ trợ mới từ khối này: "Chúng ta cần một gói trang bị mùa đông... 300 tên lửa đánh chặn Patriot chuyên dụng để chống lại tên lửa đạn đạo".

Hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất được coi là công nghệ duy nhất hiện nay có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga một cách hiệu quả, và một số quốc gia châu Âu vẫn còn dự trữ loại tên lửa này, chẳng hạn như Tây Ban Nha và Hy Lạp - nhưng cả hai quốc gia này đều không muốn chuyển giao tên lửa cho Ukraine do nhu cầu trong nước.

Tương tự, yêu cầu của Ukraine về việc "giải quyết các tài sản bị đóng băng" đã gây bất ổn cho một số quốc gia tham gia cuộc họp.

Việc sử dụng 200 tỷ euro (227 tỷ USD) tài sản của Nga bị phong tỏa trong EU để hỗ trợ Ukraine đã được đề cập vào cuối năm 2025, nhưng ý tưởng này vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.

Ông Zelensky nói: "Chúng ta cần một cơ chế giám hộ đặc biệt do EU kiểm soát để giảm nguy cơ số tài sản đó bị giải phóng và chia cho những người rõ ràng không muốn điều tốt nhất cho châu Âu hoặc chấm dứt cuộc chiến này".

Bên cạnh nỗi lo ngại của những người nắm giữ các tài sản đó, chủ yếu là Bỉ, về sự trả đũa của Nga đối với động thái này, một số quốc gia châu Âu cũng lo sợ rằng việc tham gia vào các hoạt động chiếm đoạt tài sản như vậy có thể làm rạn nứt hệ thống tài chính toàn cầu, khi các quốc gia chỉ chuyển tài sản của mình sang các khu vực pháp lý được coi là thân thiện với họ.

Đối với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, việc động đến những tài sản đó vẫn là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Ngoài việc yêu cầu chuyển giao tài sản của Nga, ông Zelensky cũng đề nghị EU bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách của Kiev cho năm 2027.

"Cuộc chiến sẽ tiêu tốn 155 tỷ euro (174,5 tỷ USD) vào năm tới. Và chúng tôi cần ít nhất 70 tỷ euro (78,8 tỷ USD) nữa từ các vị" - ông Zelensky nói.

"Đây là một khoản tiền khả thi và tôi đề nghị các bạn tìm kiếm sự hỗ trợ này. Điều đó sẽ giúp chúng ta kiềm chế Nga" - ông nói thêm.

Tuy nhiên, yêu cầu vay 70 tỷ euro được đưa ra chỉ 6 tháng sau khi EU phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine đến hết năm 2027. Ý tưởng ban đầu là các nước thứ ba sẽ vào cuộc để giúp thu hẹp khoảng cách thiếu hụt còn lại, nhưng cho đến nay chỉ có Na Uy làm được điều đó.

Theo The Kiev Independent, đối với cả 3 yêu cầu, ngay cả khi chúng được lắng nghe một cách thiện chí, người ta vẫn không thể mong đợi một quyết định được đưa ra trong cùng ngày.

Tờ báo bày tỏ hy vọng những yêu cầu này có thể sẽ chi phối các cuộc thảo luận ở Brussels trong những tuần tới.