Bộ binh Ukraine phản công ở vùng Sumy, đánh bật lính thủy đánh bộ Nga?

Binh sĩ Ukraine chiến đấu trong xung đột. Ảnh: Kyiv Post.

Các đơn vị thuộc Lữ đoàn xung kích số 225 của Ukraine, xuất phát từ làng Kindrativka và Andriivka, đã sử dụng pháo, súng cối, máy bay không người lái và thiết giáp để phá vỡ vị trí phòng thủ của Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 810 bên phía Nga, theo hình ảnh do đơn vị này và Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố.

Đợt tấn công có quy mô cấp tiểu đoàn, do nhóm Storm Group Morok của Ukraine dẫn đầu, đã giành lại hai ngôi làng Novokonstantynkivka và Konstantynivka (vùng Sumy) trong giao tranh vài ngày qua. Trong cơ cấu tổ chức của quân đội Ukraine, cấp tiểu đoàn có quy mô từ 300 – 600 người.

Video do Lữ đoàn 225 của Ukraine công bố và được định vị tại vùng Sumy lại cho thấy binh sĩ Nga bỏ vị trí chạy khỏi khu rừng dưới hỏa lực súng cối, một số khác tìm cách bơi qua sông nhưng bị máy bay không người lái tấn công. Đơn vị này khẳng định đó là lính thủy đánh bộ Nga đang rút lui.

Trong cập nhật ngày 17/9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo quân đội nước này đã đạt một số bước tiến tại khu vực phía bắc Sumy và giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Vị trí hai ngôi làng Novokonstantynkivka và Konstantynivka ở vùng Sumy, gần biên giới với Nga. Ảnh: Suriyak/X.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng công bố video phỏng vấn một người được cho là binh sĩ thuộc Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 810 của Nga. Người này cho hay đơn vị của mình hứng chịu tới 80% thương vong do máy bay không người lái và pháo kích của Ukraine trong hơn một tuần, và khi quân Ukraine áp sát, anh ta đã buông vũ khí đầu hàng.

Tuy nhiên, nhóm phân tích DeepState có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết lực lượng Nga vẫn hiện diện ở hai ngôi làng nói trên, dù quân đội Ukraine đã mở rộng kiểm soát.

Một số blogger quân sự Nga, trong đó có tài khoản Dva Mayora với hơn một triệu người theo dõi, thừa nhận giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Sumy với nhiều đợt tiến công của Ukraine. Tuy nhiên, họ khẳng định quân Nga đã đẩy lùi tất cả các mũi tấn công và gây thiệt hại lớn cho phía Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/9 cũng cho biết lực lượng nước này đã “gây tổn thất” cho hai lữ đoàn cơ giới và một lữ đoàn xung kích Ukraine tại khu vực Sumy – Andriivka.