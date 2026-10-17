Binh sĩ Ukraine. Ảnh: AP.

Trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax hôm 16/10, ông Trump nói:"Ông Biden đã cho ông ta hàng trăm tỷ đô la, hàng tỷ tỷ đô la. Tôi nghĩ Nga và Ukraine cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận. Nhưng không phải với Zelensky. Ông ta không muốn đàm phán. Ông ta nói là muốn, nhưng thực chất thì không".

Theo Tổng thống Mỹ, ông Zelensky và ông Putin ghét nhau đến mức không thể thống nhất bất cứ điều gì. Trong khi đó, việc làm ăn với tổng thống Nga lại dễ dàng hơn. Ông Trump tin rằng nếu chính quyền Mỹ trước đây không xúc phạm ông Putin, cuộc chiến ở Ukraine đã có thể tránh được.

"Tôi là một bậc thầy đàm phán. Tôi luôn luôn là một bậc thầy đàm phán. Tôi trở nên rất giàu có nhờ các thương vụ, vì vậy tôi không đi khắp nơi chế giễu người khác. Bạn biết đấy, một trong những lý do khiến cuộc chiến này nổ ra ngay từ đầu là vì những người khác không hiểu điều này" - ông giải thích.

Ngoài ra, ông Trump tin tưởng rằng người dân Ukraine nên được quyền tổ chức bầu cử tổng thống.

"Tôi nghĩ ông Zelenskyy đã tại vị quá lâu, và nếu người dân Ukraine muốn giải quyết xung đột, đã đến lúc cần thay đổi. Gần đây tôi đã xem một cuộc phỏng vấn với một phụ nữ trẻ đến từ Ukraine. Cô ấy nói rằng ông Zelenskyy đã phá hủy đất nước của cô ấy, cướp đi những người đàn ông của họ, khiến họ mất đi chân tay, thường xuyên phải vào các bệnh viện tâm thần hoặc chết... Họ cần bầu cử vì không ai hài lòng khi tên lửa rơi xuống nhà họ" - tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Trong khi đó, Moscow thể hiện sự ủng hộ lập trường của ông Trump: "Mặc dù rất muốn thảo luận bất cứ điều gì mà không có sự tham gia của giới lãnh đạo Ukraine hiện tại, nhưng điều đó là không thể. Tuy nhiên, rõ ràng là ông Zelensky không muốn nhận trách nhiệm và hướng tới một giải pháp hòa bình. Và chúng tôi hoàn toàn đồng ý với Tổng thống Trump về điểm này" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định.

Bất đồng Mỹ - EU

Theo tờ Financial Times, Mỹ đã đề xuất các nước châu Âu giải tỏa một số tài sản chủ quyền của Nga và chuyển chúng vào một cấu trúc tài chính do Washington kiểm soát để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. 4 nguồn tin nói với tờ báo rằng vấn đề này đã được các đại diện của ông Trump, ông Zelensky và EU thảo luận vào ngày 9 - 10/10 tại Miami. Các đại biểu châu Âu đã bác bỏ đề xuất của Mỹ, lưu ý rằng sáng kiến này đến một cách bất ngờ và làm dấy lên nghi ngờ về cách tiếp cận của các đại diện ông Trump về việc đối thoại với Moscow, theo Financial Times.

"Đây là những tài sản bị đóng băng ở châu Âu, và chúng phải tiếp tục bị đóng băng ở châu Âu. Đây là việc của chúng tôi; chúng tôi sẽ đưa ra quyết định" - Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói.

Trong khi đó, Reuters đưa tin rằng ông Trump đang cân nhắc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với các tàu chở dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga, Venezuela và Iran. Ông hy vọng sẽ giảm giá vận chuyển toàn cầu bằng cách này.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố rằng EU sẽ không nới lỏng các lệnh trừng phạt chống Nga. Ngược lại, các nhà chức trách châu Âu dự định sẽ tăng cường chúng.

"Đây là lúc tăng cường hỗ trợ và gây áp lực để buộc Nga đồng ý một lệnh ngừng bắn thực sự" - Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nói thêm.

Theo cập nhật mới nhất, ông Trump đã quyết định bãi bỏ trừng phạt Nga theo Đạo luật Lindsey Graham vừa ký cách đây một tháng. Biện pháp này có thể bổ sung cho quyết định mua nhiên liệu diesel từ Nga của ông.

Sập bẫy

Nhà khoa học chính trị Nga Alexander Dudchak nhận định rằng cuộc xung đột giữa ông Trump và ông Zelensky bắt đầu sau khi chính quyền Ukraine từ chối ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Theo ông, họ đã cố tình khiêu khích tổng thống Mỹ để chứng minh sự bất lực của ông trước người dân Mỹ ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc hội.

"Rõ ràng là EU và chính quyền Anh không thích Trump và muốn làm suy yếu ông ta càng nhiều càng tốt. Cuộc bầu cử sắp tới là cơ hội hoàn hảo cho việc này. Họ đã yêu cầu ông Zelensky công khai chỉ trích thỏa thuận dầu diesel với Nga và từ chối tuân thủ lệnh ngừng bắn. Điều này sẽ cho cử tri Mỹ thấy rằng ông Trump không chỉ không có khả năng giải quyết vấn đề với Iran, mà còn cả với một quốc gia nhỏ bé và phụ thuộc như Ukraine" - Dudchak giải thích.

Theo chuyên gia, tổng thống Mỹ sẽ gia tăng áp lực lên Kiev nhằm làm bẽ mặt những người chỉ trích ông. Đây có thể là một trong những lý do dẫn đến các vấn đề với dự án Starlink. Hơn nữa, chính quyền Ukraine đã không nhận được tài trợ hoặc vũ khí từ Mỹ trong một thời gian dài: Lầu Năm Góc tuyên bố họ phải bổ sung kho dự trữ của riêng mình trước.

"Sau vụ bê bối như vậy, khó có thể kỳ vọng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Hơn nữa, nếu đảng Cộng hòa thua trong cuộc bầu cử quốc hội, ông Trump có thể đổ lỗi cho Liên minh châu Âu và Kiev, sau đó ông ta sẽ bắt đầu thường xuyên làm suy yếu vị thế của Ukraine bất cứ khi nào có thể" - Ruslan Bortnik, người đứng đầu Viện Chính trị Ukraine, cho biết.

Theo ông, tổng thống Mỹ khó có khả năng thực hiện các hành động chống Ukraine quyết liệt trước bầu cử, vì nhiều cử tri có thiện cảm với Kiev. Nhưng sau cuộc bầu cử, không gì có thể ngăn cản ông ấy. Trong khi đó, ông Trump đã nói rằng việc giao dịch với ông Putin dễ chịu hơn so với với ông Zelensky. Điều này có nghĩa là chắc chắn rằng Nhà Trắng sẽ bắt đầu nới lỏng các lệnh trừng phạt chống Nga.