Chiến thuật 'bóng ma' của Nga khiến phòng tuyến Ukraine hỗn loạn

Được dẫn đường bởi máy bay không người lái và luôn tìm cách ẩn mình khỏi tầm quan sát của đối phương, các nhóm này thường chỉ gồm vài người, song lại đủ sức gây ra hỗn loạn và buộc Ukraine phải điều quân liên tục để ứng phó.

Nga đang điều động các đơn vị xâm nhập nhỏ để đột nhập vào các vị trí tiền tuyến của Ukraine. (Nguồn: Getty Images)

Theo lời các binh sĩ Ukraine chia sẻ với tờ Business Insider, đây là một chiến thuật gây rối đang trở nên ngày càng phổ biến. Những nhóm xâm nhập này không phải là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, mà thường được xem như "quân cảm tử", sẵn sàng hy sinh để mở đường cho những đợt tấn công lớn hơn.

Một số nhóm có nhiệm vụ chiếm giữ vị trí chiến lược và cố trụ lại cho đến khi quân tiếp viện đến; số khác được giao nhiệm vụ phá rối hệ thống phòng thủ, phát hiện vị trí UAV hoặc đặt mìn gần các cứ điểm của Ukraine.

Artem, một sĩ quan thuộc Quân đoàn số 3 của Ukraine, cho biết chiến thuật này không phải mới, nhưng điều từng xuất hiện rải rác nay đã trở thành chuyện thường ngày. Tại Donetsk – khu vực giao tranh khốc liệt bậc nhất miền đông Ukraine, các vụ xâm nhập nhỏ của Nga đã trở thành chiến thuật chủ lực. Theo Dimko Zhluktenko, một binh sĩ thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, đây là một chiến thuật "rất rắc rối", giúp Nga từng bước đạt được bước tiến.

Tiền tuyến hiện kéo dài hơn 1.200 km, khiến việc giám sát mọi hướng gần như không thể, ngay cả khi có UAV hoạt động liên tục. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt nhân lực khiến Ukraine khó kiểm soát toàn bộ khu vực, tạo ra nhiều khoảng trống chết người để các nhóm Nga lợi dụng.

Artem – từng là phó chỉ huy Lữ đoàn tấn công số 3, mô tả rằng phía Nga thường chỉ cử vài người ra tiền tuyến, mặc áo khoác săn bắn hoặc dựng lều để ngụy trang. Mọi hoạt động của họ đều được chỉ huy giám sát từ UAV trên cao và liên lạc qua radio. Một khi vượt qua được phòng tuyến, họ lập tức gây rối, khiến quân Ukraine phải điều động lực lượng từ nơi khác đến ứng phó, làm suy yếu các khu vực khác trên mặt trận.

Artem nhớ lại một tình huống khi đơn vị ông phải kiểm soát một đoạn mặt trận dài 10 km nhưng không đủ quân để bao quát toàn bộ. Nga đã tận dụng lỗ hổng này và tấn công cùng lúc vào 14 vị trí khác nhau, khiến lực lượng Ukraine phải chia nhỏ đội hình để đối phó. Ông cho biết, thậm chí có những lính Nga vượt qua tiền tuyến mà không mang súng, chỉ mang theo một quả mìn chống tăng để cài vào vị trí của Ukraine rồi biến mất ngay sau đó.

Không chỉ bộ binh, Nga còn sử dụng cả xe máy để hỗ trợ các cuộc xâm nhập chớp nhoáng. Theo sĩ quan Ukraine có mật danh Tykhyi, việc di chuyển bằng xe máy giúp họ tăng tốc độ và khó bị phát hiện hơn, khiến đối phương gặp khó khăn trong việc phản ứng kịp thời. Tuy nhiên, việc sử dụng UAV để đối phó với những nhóm này cũng tiềm ẩn rủi ro. Mỗi khi các đơn vị điều khiển UAV của Ukraine phản ứng, họ buộc phải bật thiết bị, điều đó có thể khiến Nga xác định được vị trí căn cứ hoặc khu phóng đạn để phản pháo ngay sau đó.

Zhluktenko cho biết các nhóm xâm nhập của Nga thường bắt đầu hành trình từ sâu bên trong lãnh thổ do họ kiểm soát, rồi men theo rừng cây hoặc các ngôi nhà bỏ hoang để tiến gần tiền tuyến. Một số sống sót và hoàn thành nhiệm vụ, nhưng phần lớn bị UAV hoặc pháo binh Ukraine tấn công trên đường đi.

Giới quan sát nhận định Moscow vẫn đang kiên trì sử dụng các chiến thuật xâm nhập, thăm dò và tấn công kiểu "biển người" dù phải chịu tổn thất nặng nề.