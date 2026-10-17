Ngư dân đổ ra eo biển Hormuz 'săn' iPhone

Hình ảnh từ video cho thấy thuyền thu gom iPhone

Video đăng tải trên mạng cho thấy hàng chục thuyền nhỏ di chuyển giữa những container chìm một phần, ngư dân kéo các thùng hàng khỏi mặt nước. Một chiếc thuyền thậm chí được ghi lại cảnh kéo theo cả container cỡ lớn.

Một trong những chiếc thuyền dường như chở đầy những thùng iPhone. Một nguồn tin cho biết những thiết bị này là mẫu iPhone 18 mới nhất của Apple.

Ngư dân thu gom hàng hóa từ container trôi trên biển

Tàu GFS Pride treo cờ Singapore, chở hơn 2.500 container khi gặp nạn.

Nhà chức trách Singapore cho biết, một đám cháy bùng phát trên tàu trước khi phương tiện chìm, đồng thời xác nhận toàn bộ 21 thủy thủ đã được sơ tán an toàn và không có người bị thương.

Hàng hóa trôi dạt trên biển

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, con tàu đi vào tuyến hàng hải “không được phép và nguy hiểm”, sau đó va phải thủy lôi, gây cháy rồi chìm.

GFS Pride là tàu thứ hai bị chìm trong vòng 24 giờ và là trường hợp thứ ba được ghi nhận kể từ khi xung đột khu vực bùng phát cuối tháng 2-2026.

Hàng hóa trôi dạt trên biển

Các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz gần đây gia tăng mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lực lượng Iran đã cảnh báo ngư dân thận trọng trước những container trôi nổi, do chúng có thể va chạm với tàu thuyền hoặc bất ngờ chìm.

Hình ảnh được cho là con tàu GFS Pride bốc cháy trước khi bị chìm

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Ngày 16-10, Iran tuyên bố eo biển Hormuz chỉ được mở lại với điều kiện Mỹ rút quân khỏi khu vực.