Cục diện đảo chiều, Mỹ - Ukraine bắt tay tung đòn đàm phán mới ép Nga ngừng bắn

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: KI.

Các đề xuất này sẽ phản ánh những gì các quan chức Ukraine mô tả là "thực tế mới trên chiến trường" sau nhiều tháng diễn biến chiến sự thay đổi liên tục .

Một quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng tin rằng Điện Kremlin hiện có thể sẵn sàng chấp nhận ít nhất một lệnh ngừng bắn một phần trên không khi Ukraine mở rộng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Nỗ lực ngoại giao mới này diễn ra sau nhiều tháng bế tắc, khi Washington hiện đang cố gắng khôi phục các cuộc đàm phán vốn đã bị đình trệ hồi đầu năm nay.

Đàm phán hòa bình trở lại

Mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Steve Witkoff và Jared Kushner - các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, những người dẫn đầu nỗ lực của Washington trong việc làm trung gian hòa giải giữa Ukraine và Nga.

Theo một người nắm rõ nội dung cuộc trò chuyện, cuộc thảo luận không bao gồm các đề xuất chi tiết. Thay vào đó, hai đặc phái viên thông báo với ông Zelensky rằng Nhà Trắng đang chuẩn bị một khuôn khổ đàm phán được sửa đổi.

Bước tiếp theo dự kiến sẽ bao gồm sự phối hợp chặt chẽ với Kiev trước khi các đề xuất được trình lên Moscow.

Ukraine đã hy vọng sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận trực tiếp với ông Witkoff và ông Kushner trong các cuộc gặp tại Phần Lan tuần này. Tuy nhiên, những kế hoạch đó cuối cùng đã bị phá vỡ bởi sự leo thang căng thẳng mới nhất giữa Hoa Kỳ và Iran.

Dù vậy, các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra phía sau hậu trường.

Theo các quan chức nắm rõ kế hoạch, ông Witkoff và ông Kushner hiện không có kế hoạch đến thăm Kiev, nhưng dự kiến sẽ đến Nga vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 sau khi đạt được sự đồng thuận với phía Ukraine.

Ông Zelensky đi Mỹ

Nỗ lực ngoại giao được nối lại dự kiến sẽ đạt được đà tiến triển vào đầu tuần tới.

Ông Zelensky và ông Trump đang chuẩn bị gặp nhau để thảo luận về giai đoạn tiếp theo của sáng kiến hòa bình.

Một người thân cận với kế hoạch cho biết các nhà lãnh đạo có thể gặp nhau bên lề lễ tang của Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham vào ngày 28/7, mặc dù một cuộc gặp tại Nhà Trắng cũng đang được xem xét.

Trong số các vấn đề dự kiến được thảo luận có một nỗ lực khác nhằm sắp xếp cuộc đàm phán trực tiếp giữa Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin .

Ông Zelensky lập luận rằng chỉ có ông Putin mới có thẩm quyền chấm dứt cuộc chiến tranh toàn diện của Nga . Tuy nhiên, mọi nỗ lực tổ chức một cuộc gặp đều gặp phải trở ngại tương tự.

Cục diện chiến trường khác

Trong những tháng gần đây, cả hai bên đã mở rộng đáng kể các chiến dịch không kích tầm xa của mình .

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống hậu cần, cơ sở hạ tầng quân sự và các mục tiêu chiến lược của Nga nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, Nga đã leo thang các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các thành phố của Ukraine, dội bom vào cơ sở hạ tầng dân sự của Kyiv nhiều lần mỗi tuần.

Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng hệ thống đánh chặn Patriot, hiện là hệ thống duy nhất có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga.

Trước đó, tổng thống Ukraine đã gửi thư cho ông Trump cảnh báo về tình trạng thiếu hụt khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo của Ukraine. Mặc dù Nhà Trắng đã trả lời, nhưng vẫn chưa rõ liệu Mỹ có đồng ý giúp giải quyết vấn đề này hay không.

Bức tranh chiến trường đó đang định hình những tính toán ngoại giao mới nhất. Logic rõ ràng là cả hai bên đều có thể có động cơ để chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn như vậy: Ukraine đang thiếu hụt tên lửa đánh chặn, trong khi Nga dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

Theo một quan chức Mỹ, Washington tin rằng Nga hiện có thể sẵn sàng đàm phán về một lệnh ngừng bắn trên không hơn so với vài tháng trước.

Liệu thiện chí đó có dẫn đến một thỏa thuận rộng hơn hay không thì vẫn còn chưa chắc chắn.

Các quan chức Mỹ từ chối cho biết liệu Nhà Trắng có gây thêm áp lực lên Nga nếu nước này không đồng ý với các đề xuất mới hay không.

"Chúng tôi vẫn sẵn sàng cho quá trình đàm phán", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào ngày 23/7.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine vẫn hoài nghi về việc Moscow sẵn sàng chấm dứt chiến tranh. Họ tin rằng cơ hội thực tế nằm ở một lệnh ngừng bắn trên không – ngay cả khi giao tranh trên mặt đất vẫn tiếp diễn.