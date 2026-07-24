Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chối làm Phó Thủ tướng

Theo Kyiv Independent, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 23/7 đã đưa ra phản hồi cho đề nghị đảm nhận vai trò mới trong chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

"Tôi cảm ơn Tổng thống Zelensky vì những lựa chọn được đề xuất. Tuy vậy, hiện chỉ có 3 vị trí có thể trực tiếp định hình cục diện chiến sự là Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh quân đội. Vì lẽ đó, tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ vị trí nào ngoài Bộ trưởng Quốc phòng", ông Fedorov cho biết.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: X/@FedorovMykhailo

Ông Fedorov khẳng định mình không quan tâm đến chức vụ hay vị thế, mà chỉ quan tâm đến khả năng tạo ảnh hưởng đến cục diện và đưa Ukraine tiến gần hơn đến hòa bình.

"Trên thực tế, chỉ có 3 chức vụ trên mới đủ thẩm quyền để xóa bỏ tham nhũng trong mua sắm quốc phòng, hoàn tất cải tổ quân đội, lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch bất đối xứng chống lại Nga. Trong 6 tháng qua, chúng tôi đã kiên trì thực hiện đúng kế hoạch, qua đó giúp Ukraine giành lại thế chủ động trên tiền tuyến lần đầu tiên trong nhiều năm. Chúng ta không thể đánh mất cơ hội để gây sức ép lên đối thủ", ông Fedorov nói thêm.

Theo truyền thông Ukraine, Tổng thống Zelensky trước đó đã đề xuất với ông Fedorov một số vị trí thay thế, bao gồm Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới quân sự. Tuy nhiên, vị trí này sẽ không gắn với Bộ Quốc phòng, nên có thẩm quyền tương đối hạn chế.

Trong những ngày qua, các nhà hoạt động Ukraine đã tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình trên toàn quốc nhằm kêu gọi Tổng thống Zelensky phục chức cho ông Fedorov.