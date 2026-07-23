Ukraine khẩn cầu Liên Hợp Quốc khi Nga ném bom các cảng Biển Đen

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh KI

Ukraine đã yêu cầu tổ chức một phiên họp khẩn cấp vào ngày 27 tháng 7, sau một loạt các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các tàu dân sự.

"Nga đang giữ an ninh lương thực toàn cầu làm con tin", Ngoại trưởng Sybiha viết trên X.

"Ít nhất 3 tàu chở hàng dân sự đã bị Nga đánh bom trong vài ngày qua. ... Hôm nay, không có tàu nào đi qua hành lang hàng hải Biển Đen của Ukraine - đúng vào thời điểm thu hoạch cao điểm".

Yêu cầu của ông Sybiha được đưa ra cùng ngày mà tập đoàn vận tải biển khổng lồ Maersk của Đan Mạch tuyên bố tạm ngừng dịch vụ vận chuyển đến Ukraine qua cảng Chornomorsk do nguy cơ tấn công gia tăng trong khu vực. Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng hàng hóa của họ sẽ được chuyển hướng đến một cảng ở Constanta, Romania.

Trước đó vào ngày 22 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố máy bay không người lái của họ đã tấn công hai tàu chở hàng khô tại các cảng Odesa và Chornomorsk của Ukraine. Nga cáo buộc rằng các tàu này đang vận chuyển vật tư quân sự.

Tuy nhiên, Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine báo cáo rằng Lực lượng Bảo vệ Biển của họ đã cứu các thành viên thủy thủ đoàn của tàu chở hàng rời Golden Rose, đăng ký tại Saint Kitts và Nevis, sau khi con tàu bị một máy bay không người lái của Nga đốt cháy.

Các vụ tấn công gần đây khác đã nhắm vào các tàu mang cờ nước ngoài chở ngũ cốc và phân bón.

Theo Hải quân Ukraine, ba tên lửa hành trình Kh-59/Kh-69 của Nga đã tấn công tàu chở hàng Golden Leo khi nó đang rời khỏi hành lang hàng hải Biển Đen của Ukraine với một lượng ngũ cốc vào ngày 19 tháng 7. Mười người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Chiếc tàu dân sự không vũ trang, thuộc sở hữu của một công ty Thổ Nhĩ Kỳ, đang di chuyển dưới cờ Guinea-Bissau khi bị tên lửa Nga bắn trúng.

Chưa đầy một tuần trước đó, hai người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga nhằm vào một tàu chở hàng dân sự tại cảng Odessa vào ngày 14 tháng 7. Đây là vụ tấn công gây chết người thứ hai của Nga nhằm vào các tàu nước ngoài tại cảng Odessa trong vòng 48 giờ: Ngày hôm trước, 13 tháng 7, năm người đã thiệt mạng và 10 người bị thương khi Nga tấn công một tàu chở hàng mang cờ Togo khi nó đang dỡ phân bón khoáng.

Trong lời kêu gọi gửi tới cộng đồng quốc tế, ông Sybiha cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Nga vào các tuyến đường vận chuyển trên Biển Đen gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nguồn cung cấp lương thực trên toàn thế giới.

"Hàng triệu gia đình trên khắp châu Phi, châu Á, Trung Đông và Mỹ Latinh có thể phải đối mặt với giá cả tăng cao và nạn đói nếu tình trạng khủng bố này tiếp diễn", ông nói.

"Ukraine đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 27 tháng 7. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia bị ảnh hưởng, ngay lập tức yêu cầu Nga ngừng các cuộc tấn công vào tự do hàng hải ở Biển Đen. Không một quốc gia nào có quyền khiến thế giới chết đói...".

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Nga đã liên tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng cảng Biển Đen và hoạt động vận tải thương mại của Ukraine, bất chấp việc mở lại hành lang xuất khẩu hàng hải cho phép Ukraine nối lại xuất khẩu ngũ cốc.

Các quan chức Ukraine tiếp tục lên tiếng cảnh báo về mối nguy hiểm mà các cuộc tấn công này gây ra đối với an ninh lương thực toàn cầu và tự do hàng hải ở Biển Đen.