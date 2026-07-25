Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 87/2026/NĐ-CP, người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường nếu không mặc trang phục hoặc không đeo biển tên do người sử dụng lao động cung cấp sẽ bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo.

Không mặc đúng trang phục, nhân viên quán karaoke có thể bị xử phạt hành chính. (Ảnh minh hoạ Al tạo)

Trao đổi về quy định này, luật sư Nguyễn Văn Nam, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi vi phạm được xác định cụ thể là người lao động không mặc trang phục hoặc không đeo biển tên đã được người sử dụng lao động cấp. Đối với hành vi này, người lao động không bị phạt tiền mà chỉ bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính cảnh cáo.

Luật sư Nguyễn Văn Nam cũng cho biết, bên cạnh trách nhiệm của người lao động, Nghị định 87/2026/NĐ-CP còn quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 21 Nghị định 87/2026/NĐ-CP, hành vi không cung cấp trang phục hoặc không cung cấp biển tên cho người lao động sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.

Theo luật sư, mức phạt quy định tại khoản 2 Điều 21 là mức áp dụng đối với cá nhân theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 87/2026/NĐ-CP. Trường hợp cơ sở kinh doanh là tổ chức thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt sẽ gấp đôi, theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 87/2026/NĐ-CP, tương ứng từ 2-4 triệu đồng.

"Từ các quy định trên có thể thấy, cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường có trách nhiệm cung cấp trang phục và biển tên cho người lao động. Sau khi được cấp, người lao động phải mặc đúng trang phục, đeo biển tên trong quá trình làm việc; nếu không chấp hành sẽ bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo. Ngược lại, nếu người sử dụng lao động không thực hiện nghĩa vụ cung cấp trang phục hoặc biển tên thì có thể bị xử phạt tiền theo quy định", luật sư Nguyễn Văn Nam phân tích.