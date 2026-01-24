Nga và Ukraine đối thoại căng thẳng về vấn đề gai góc nhất của cuộc xung đột

Kiev đang chịu áp lực ngày càng gia tăng từ Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình trong khi Moscow yêu cầu Ukraine phải nhượng lại toàn bộ khu vực Donbass ở miền Đông trước khi chấm dứt giao tranh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tranh chấp lãnh thổ là trọng tâm của các cuộc đàm phán ba bên với sự tham gia của quan chức Nga, Ukraine và Mỹ, dự kiến kết thúc vào 24/1.

Tổng thống UAE tiếp các trưởng đoàn tham gia đàm phán Mỹ, Nga và Ukraine. Ảnh: Reuters

“Điều quan trọng nhất là Nga phải sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột này”, ông Zelensky nói trong một tuyên bố đăng trên ứng dụng Telegram. Ông cho biết ông thường xuyên giữ liên lạc với đoàn đàm phán Ukraine, song nhấn mạnh còn quá sớm để đưa ra kết luận từ các cuộc thảo luận trong ngày 23/1.

“Chúng ta sẽ xem cuộc trao đổi ngày mai diễn ra thế nào và kết quả ra sao”, ông Zelensky nói.

Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine kiêm trưởng đoàn đàm phán, cho biết các cuộc đối thoại đã đề cập tới những điều kiện cho việc chấm dứt xung đột cũng như “logic tiếp theo của tiến trình đàm phán”.

Các cuộc thương lượng diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ.

Ngày 23/1, ông Zelensky cho biết thỏa thuận về các bảo đảm an ninh của Mỹ cho Ukraine đã sẵn sàng và ông chỉ đang chờ Tổng thống Trump ấn định thời gian, địa điểm cụ thể để ký kết. Ukraine từ lâu tìm kiếm các bảo đảm an ninh mạnh mẽ từ các đồng minh phương Tây trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình, nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tiếp tục tiến hành các hành động quân sự trong tương lai.

Các cuộc đàm phán ba bên do Mỹ làm trung gian diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường các đòn tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, khiến nhiều thành phố lớn như Kiev bị cắt điện và hệ thống sưởi ấm khi nhiệt độ giảm sâu xuống dưới mức đóng băng.

Nga khẳng định mong muốn một giải pháp ngoại giao, song sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự cho đến khi đạt được thỏa thuận. Nga yêu cầu Ukraine phải từ bỏ 20% phần lãnh thổ còn kiểm soát tại khu vực Donetsk thuộc vùng Donbass - khoảng 5.000 km vuông, vốn được xem là trở ngại lớn đối với việc đạt được một thỏa thuận đột phá.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kiên quyết từ chối nhượng lại những vùng lãnh thổ mà Nga chưa thể chiếm được sau 4 năm giao tranh kéo dài. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Ukraine hầu như không ủng hộ việc nhượng bộ lãnh thổ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 23/1 rằng việc Nga yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ Donbass là “một điều kiện hết sức quan trọng”.

Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết Moscow tin những gì được Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin thống nhất tại Hội nghị thượng đỉnh ở Alaska hồi tháng 8 năm ngoái sẽ trao cho Nga quyền kiểm soát toàn bộ Donbass và đóng băng các tiền tuyến ở những khu vực khác tại miền Đông và miền Nam Ukraine.

Phát biểu hôm 22/1 tại Davos, ông Zelensky cho biết các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi là những cuộc gặp ba bên đầu tiên có sự tham gia của đại diện Ukraine, Nga và các nhà trung gian Mỹ kể từ khi xung đột bùng nổ.