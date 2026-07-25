Đại tướng Phan Văn Giang thăm động viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Sáng 25/7, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Nhà quàn hài cốt liệt sĩ, cùng nơi thờ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu. Ảnh: Lê Giang

Đoàn công tác thăm, kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng.

Đại tướng Phan Văn Giang nghe báo cáo tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

Hoạt động là dịp thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khẳng định sự quan tâm đặc biệt đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.