Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho chiến sĩ hy sinh khi cứu hai người dân

Theo Bộ Quốc phòng, Thượng sĩ Kpă Thiệp sinh năm 2006 tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào làm nông và có 2 con nhỏ sinh năm 2022, 2025, song với mong muốn thực hiện lý tưởng cống hiến của mình, tháng 2/2025, Thượng sĩ Kpă Thiệp hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc.

Thượng sĩ Kpă Thiệp (2006 - 2026).

Sau khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, anh được biên chế về công tác tại Tiểu đội 3 thuộc Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu Trung đoàn 28, Sư đoàn 10.

Mặc dù thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị có nhiều khó khăn, vất vả nhưng Thượng sĩ Kpă Thiệp luôn thể hiện tinh thần vượt khó, nhiệt tình, trách nhiệm, cầu thị, ham học hỏi, đoàn kết, gắn bó, thương yêu đồng chí, đồng đội, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đồng chí luôn được chỉ huy đơn vị và đồng chí, đồng đội tin tưởng, quý mến.

Ngày 19/7/2026, Thượng sĩ Kpă Thiệp được Trung đoàn giải quyết nghỉ phép tiêu chuẩn năm 2026. Trong quá trình nghỉ phép, anh luôn quán triệt, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị và phong tục, tập quán địa phương; tích cực phụ giúp gia đình làm nương, rẫy, phát triển kinh tế.

Trưa ngày 20/7, tại địa bàn làng Tai Pêr, xã Ia Ko thuộc tỉnh Gia Lai, phát hiện có 2 người dân gặp nguy hiểm do sự cố điện, với tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy, Thượng sĩ Kpă Thiệp đã nhanh chóng lao vào cứu được 2 người dân này.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hành động cứu người, Thượng sĩ Kpă Thiệp không may bị điện giật, ngất xỉu. Mặc dù được người dân và lực lượng chức năng khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng anh đã mất vào hồi 13 giờ cùng ngày.

Bộ Quốc phòng cho biết, hành động dũng cảm của Thượng sĩ Kpă Thiệp là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tinh thần dũng cảm, sẵn sàng quên thân mình để bảo vệ tính mạng của nhân dân; góp phần tô thắm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Sự hy sinh của Thượng sĩ Kpă Thiệp để lại một tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp cho thế hệ trẻ trong Quân đội hôm nay và mai sau học tập, noi theo.