Tin bão mới nhất, bão số 2 NOUL tiếp tục tăng cấp, di chuyển nhanh trên biển Đông

Tin bão mới nhất về bão số 2 NOUL

Tin bão mới nhất về bão số 2 NOUL, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 2 đang tiếp tục mạnh lên, đạt cấp 11-12, di chuyển nhanh trên biển Đông với tốc độ khoảng 25km/h.

Theo đó, đến 10 giờ sáng ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 420km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Cập nhật vị trí, hướng di chuyển của bão số 2 NOUL theo tin bão mới nhất. Ảnh: nchmf.

Nhận định về hướng di chuyển của bão số 2 NOUL, cơ quan khí tượng cho biết, đến 22 giờ tối nay (25/7), vị trí tâm bão số 2 dự báo ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 20-25km/h.

Lúc này, bão có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 14. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 10 giờ ngày 26/7, vị trí tâm bão số 2 dự báo ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ từ 15-20km/h.

Lúc này, bão dự báo suy yếu dần xuống cấp 10, giật cấp 12. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 10 giờ ngày 27/7, vị trí tâm xoáy thuận nhiệt đới dự báo ở vào khoảng 27 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Lúc này, xoáy thuận nhiệt đới có khả năng tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp mạnh dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ từ 15-20km/h.

Theo cơ quan khí tượng, bão số 2 NOUL chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8- 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.