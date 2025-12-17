Ukraine muốn ngừng bắn dịp Giáng sinh: Nga trả lời

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov (ảnh: Reuters)

Điện Kremlin: Nga muốn có giải pháp lâu dài

Hôm 15/12, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, trong các cuộc đàm phán ở Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề xuất lệnh ngừng bắn trên tiền tuyến ở Ukraine và Kiev hoàn toàn ủng hộ.

Theo ông Zelensky, Ukraine muốn có lệnh ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh (25/12), đặc biệt là dừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng.

Khi được hỏi về ý tưởng này, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – hôm 16/12 cho biết: “Câu hỏi đặt ra là bây giờ liệu chúng ta, như Tổng thống Donald Trump đã nói, có thể đạt được một thỏa thuận hay không”.

Theo ông Peskov, Nga khó có thể tham gia một lệnh ngừng bắn như Ukraine mong muốn, nếu Kiev chỉ tập trung vào “các giải pháp ngắn hạn, không khả thi” thay vì giải pháp lâu dài.

“Chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn một thỏa thuận ngừng bắn chỉ để Ukraine có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị tiếp tục xung đột”, ông Peskov nói.

Ông Peskov cho biết, lập trường của Moscow là “nhất quán, minh bạch và được biết đến rộng rãi cả ở Mỹ và Ukraine”. Hiện tại, Nga đang tập trung vào việc “đạt được các mục tiêu” và “bảo vệ lợi ích quốc gia” – điều mà ông Peskov cho rằng có thể đảm bảo hòa bình lâu dài ở châu Âu.

“Nếu Ukraine muốn thay thế các thỏa thuận bằng những giải pháp tình thế, không khả thi, thì chúng tôi khó lòng chấp nhận”, ông Peskov nói.

Trong cuộc họp báo, ông Peskov lưu ý rằng Nga chưa được xem chi tiết liên quan đến các bảo đảm an ninh “kiểu NATO” mà giới chức châu Âu tuyên bố Mỹ đã đồng ý cung cấp cho Ukraine.

Ukraine, châu Âu khởi động Ủy ban Yêu cầu Bồi thường Quốc tế

Reuters hôm 16/12 đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tới The Hague (Hà Lan) họp cùng với hàng chục quan chức cấp cao châu Âu, bao gồm Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại EU – bà Kaja Kallas – để khởi động Ủy ban Yêu cầu Bồi thường Quốc tế, yêu cầu Nga bồi thường hàng trăm tỷ USD thiệt hại cho Ukraine.

Theo Reuters, Ủy ban Yêu cầu Bồi thường Quốc tế là một cơ chế do Hội đồng châu Âu bảo trợ và điều phối, nhằm hỗ trợ Ukraine đòi bồi thường từ Nga.

Cuộc gặp giữa ông Zelensky với các quan chức châu Âu diễn ra song song với nỗ lực của Mỹ nhằm dứt xung đột ở Ukraine.

Phát biểu hôm 16/12, Ngoại trưởng Hà Lan David van Weel tuyên bố:

“Nếu thiếu sự minh bạch, cuộc xung đột sẽ không thể được giải quyết triệt để. Và một phần của sự minh bạch này là bồi thường cho những thiệt hại (họ) đã gây ra”.

Theo ông van Weel, việc thành lập Ủy ban Yêu cầu Bồi thường Quốc tế là một “bước tiến lớn” để hỗ trợ Ukraine.

Reuters đưa tin, cuộc họp hôm 16/12 đã thảo luận đến việc sử dụng các tài sản của Nga bị EU phong tỏa để hỗ trợ Ukraine, kết hợp với đóng góp của các nước thành viên.

Nga chưa bình luận về động thái mới của Ukraine và EU.