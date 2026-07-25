Nga tiếp cận Elon Musk với một đề xuất bất ngờ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova. Ảnh: RN.

Viết trên kênh Telegram của mình, bà Zakharova cho biết: "Tôi muốn mở rộng ý tưởng này và đề xuất chuyển hướng đường truyền Starlink. Để mọi người không phải chết".

Trước đó, trả lời phỏng vấn tờ The Economist, ông Musk đã đề cập chiến sự Ukraine, nơi dịch vụ Starlink của ông đang hỗ trợ quân đội nước này. Musk cho rằng chiến tranh không thể kết thúc nếu không nhượng bộ Nga.

"Tôi từ lâu đã ủng hộ hòa bình. Vài năm trước, tôi đã viết rằng thực sự cần phải có một số nhượng bộ đối với Nga" - ông nói. "Điều đó không có nghĩa là tôi đứng về phía Nga; tôi chỉ đơn giản là thực tế: nếu không, người dân sẽ chết trong nhiều năm mà không đạt được gì. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra".

Doanh nhân này nói thêm rằng ông rất khó chịu với những nhà ngoại giao "tinh ranh" tổ chức những bữa tối thịnh soạn tại các nhà hàng sang trọng trong khi người dân đang chết trên chiến tuyến, và những người kiêu ngạo nói về việc Nga nên rút quân khỏi các vùng lãnh thổ đã được giải phóng.

Musk cho biết rất hy vọng rằng một thỏa thuận hòa bình nào đó sẽ sớm đạt được.