Tổng thống Zelensky: Thỏa thuận hoà bình có thể hoàn tất trong vài ngày

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các đề xuất đang được đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga có thể được hoàn tất trong vài ngày tới. Sau đó, các đặc phái viên Mỹ sẽ trình bày nội dung với Điện Kremlin, trước khả năng tiếp tục các cuộc thảo luận tại Mỹ vào cuối tuần sau.

Phát biểu sau cuộc gặp với các quan chức Mỹ và châu Âu tại Berlin ngày 15/12, ông Zelensky nói bản dự thảo kế hoạch hòa bình “chưa hoàn hảo nhưng rất khả thi”. Tuy nhiên, một số vấn đề then chốt vẫn chưa được giải quyết, trong đó có tương lai các vùng lãnh thổ Ukraine hiện đang do lực lượng Nga kiểm soát.

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof (phải) đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại The Hague, Hà Lan, ngày 16/12/2025. (Ảnh: AP/Peter Dejong)

Theo Tổng thống Ukraine, các bên đang tiến rất gần tới thỏa thuận về những bảo đảm an ninh cho Kiev. Một quan chức NATO cho biết đề xuất này sẽ dựa trên việc phương Tây hỗ trợ duy trì năng lực quân sự của Ukraine. Trong đó, châu Âu sẽ dẫn dắt một lực lượng đa quốc gia nhằm bảo đảm an ninh trên bộ, trên biển và trên không, còn Mỹ phụ trách cơ chế giám sát và xác minh lệnh ngừng bắn với sự tham gia quốc tế.

Giới chức Mỹ cho hay Ukraine và các nước châu Âu đã đạt đồng thuận về khoảng 90% nội dung trong kế hoạch hòa bình do Washington soạn thảo. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định các bên hiện “đang ở gần một thỏa thuận hơn bao giờ hết”.

Cũng trong ngày 15/12, Tổng thống Zelensky nói Kiev ủng hộ ý tưởng ngừng bắn, đặc biệt là tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng, trong thời gian Giáng sinh.

Tuy nhiên, Điện Kremlin ngày 16/12 nhấn mạnh đề xuất này chỉ có thể được xem xét nếu các bên đạt được thỏa thuận hòa bình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Câu hỏi lúc này là liệu chúng ta, như Tổng thống Trump đã nói, có đạt được một thỏa thuận hay không”.

Ông Peskov nhấn mạnh Nga khó tham gia lệnh ngừng bắn nếu Ukraine chỉ tập trung vào “những giải pháp ngắn hạn, không bền vững”, thay vì một thỏa thuận lâu dài.

“Chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn một lệnh đình chiến chỉ để Ukraine có thời gian 'thở' và chuẩn bị tiếp tục giao tranh”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết Moskva chưa nhận được chi tiết về các đề xuất liên quan tới các bảo đảm an ninh theo mô hình NATO dành cho Ukraine, mà các quan chức Mỹ và châu Âu nói Washington sẵn sàng cung cấp.