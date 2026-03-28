Chiến sự Iran chiều 28/3: Houthi tấn công Israel, tham chiến cùng Iran; thêm nhiều binh sĩ Mỹ bị thương

Hình ảnh vệ tinh mà các nhà phân tích tình báo nguồn mở lan truyền trên mạng, được cho là cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân của Mỹ ở Saudi Arabia.

Lực lượng Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa đầu tiên nhằm vào Israel

Houthi vừa xác nhận đã phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu quân sự của Israel ở khu vực phía nam Bờ Tây bị chiếm đóng, đánh dấu lần tấn công đầu tiên của họ trong cuộc chiến kéo dài một tháng qua.

Trong một tuyên bố, lực lượng liên kết với Iran này cho biết cuộc tấn công được thực hiện trong bối cảnh các cơ sở hạ tầng bị nhắm mục tiêu và dân thường bị sát hại tại Lebanon, Iran, Iraq và Palestine.

Chiến dịch của họ “sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu đã đề ra… và cho đến khi các hành động gây hấn nhằm vào tất cả các mặt trận kháng cự chấm dứt”.

Israel đối mặt nguy cơ mở “mặt trận thứ ba” giữa lúc xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi trong quân đội

Hiện nay, tình hình đang leo thang theo hướng mở ra một “mặt trận thứ ba”, bên cạnh cuộc chiến của Israel với Iran và các hoạt động quân sự chống Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Theo các cựu quan chức quân đội Israel, động thái này được xem là một phần trong nỗ lực gây sức ép của lực lượng Houthi nhằm ủng hộ lập trường của Iran trong các cuộc đàm phán hậu trường đang diễn ra với Mỹ.

Dù vậy, đây vẫn là một bước leo thang mới trong bối cảnh dư luận Israel ngày càng đặt câu hỏi về chiến lược của chính phủ tại miền nam Lebanon.

Đã có những cảnh báo, bao gồm từ Tổng tham mưu trưởng, về những “tín hiệu đáng lo” liên quan đến tình trạng mệt mỏi của quân đội. Một số ý kiến cho rằng một cuộc tấn công trên bộ và chiếm đóng phần lớn miền nam Lebanon có thể gây tổn thất lớn đối với một lực lượng vốn đã bị căng thẳng.

Iran cảnh báo Mỹ - Israel đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ

Ebrahim Azizi, người đứng đầu ủy ban an ninh quốc gia của quốc hội Iran, đã cảnh báo rằng “liên minh Mỹ-Israel-Ả Rập đã vượt qua tất cả các lằn ranh đỏ của Iran”.

“Iran không còn bất kỳ hạn chế nào trong việc đáp trả bọn tội phạm thuộc băng đảng Epstein. Đây không phải là lời đe dọa, mà là cảnh báo sơ tán” - ông viết trên X.

Dự trữ tên lửa Tomahawk ở Trung Đông thấp báo động

Theo báo cáo của Washington Post và CBS, trích dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc, lực lượng Mỹ đang sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk trong cuộc chiến với Iran nhanh hơn tốc độ thay thế chúng.

Khoảng 850 tên lửa Tomahawk đã được bắn trong bốn tuần qua - gấp khoảng chín lần so với tỷ lệ mua sắm hàng năm là 90 quả - làm dấy lên lo ngại trong giới chức rằng việc bổ sung kho dự trữ có thể mất nhiều năm.

Một quan chức mô tả lượng dự trữ còn lại ở Trung Đông là "thấp đến mức đáng báo động". Một người khác cảnh báo rằng Lầu Năm Góc đang tiến gần đến tình trạng "Winchester" - tiếng lóng quân sự chỉ việc hết đạn dược.

Ước tính Mỹ hiện đang sở hữu khoảng 3.100 tên lửa Tomahawk. “Chúng ta đã nhận ra rằng mình không có đủ khả năng tấn công tầm xa… nhưng chúng ta vẫn tiếp tục làm giảm số lượng tên lửa này,” Kelly Grieco, nghiên cứu viên của Trung tâm Stimson, cho biết.

Ít nhất 10 binh sĩ Mỹ bị thương

Ít nhất 10 binh sĩ Mỹ bị thương trong một cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan tại Saudi Arabia, một quan chức Mỹ nói với CNN. Không có binh sĩ nào thiệt mạng.

Ít nhất hai người trong số những người bị thương bị trúng mảnh đạn nhưng không đe dọa tính mạng, và một số binh sĩ khác “bị ảnh hưởng”, dù chưa rõ cụ thể họ gặp phải tình huống gì, một quan chức Mỹ khác cho biết.

Một máy bay tiếp nhiên liệu trên không cũng bị hư hại, nguồn tin thứ nhất nói thêm.

Mỹ còn 3.554 mục tiêu cần tấn công

Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Iran đã bị tàn phá và không còn khả năng phản kháng.

Khi cuộc chiến bước sang tháng thứ hai, tổng thống Mỹ phát biểu tại một hội nghị đầu tư do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn hôm thứ Sáu rằng chỉ còn 3.554 mục tiêu cần tấn công ở Iran. Bộ Chiến tranh Mỹ gần đây đã ca ngợi cột mốc 10.000 phi vụ ném bom.

Mỹ hy vọng gặp Iran trong tuần này

Đặc phái viên của Trump, Steve Witkoff, cho biết Washington "hy vọng" sẽ tổ chức một cuộc gặp với các quan chức Iran trong tuần này.

“Chúng tôi nghĩ sẽ có các cuộc gặp trong tuần này, chúng tôi chắc chắn rất hy vọng điều đó” - ông nói. “Chúng tôi có một thỏa thuận 15 điểm mà phía Iran đã có từ lâu. Chúng tôi mong chờ câu trả lời từ phía họ”.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng nói rằng Mỹ có những mục tiêu rõ ràng và "rất tự tin rằng chúng ta sắp đạt được chúng trong thời gian rất ngắn".

Nhóm tàu sân bay thứ ba được triển khai

Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Mỹ, Bộ Chiến tranh đang triển khai nhóm tàu sân bay thứ ba đến khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ở Trung Đông để có thể tham gia các hoạt động chiến đấu chống lại Iran.

Theo CBS News, nhóm tàu sân bay USS George HW Bush đã hoàn thành khóa huấn luyện hồi đầu tháng này, chứng nhận khả năng sẵn sàng cho các hoạt động tác chiến lớn. CNN cho biết thêm rằng vẫn chưa rõ liệu tàu Bush sẽ tham gia hay thay thế một trong hai tàu sân bay của Mỹ hiện đang hoạt động trong khu vực.

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay - do USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln dẫn đầu – đã tiên phong trong cuộc tấn công của Mỹ vào Iran kể từ tháng trước, cho đến khi tàu Ford bị cháy “không liên quan đến chiến đấu” và phải rút lui để sửa chữa tại một cảng hải quân ở vịnh Souda trên đảo Crete.

Ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc nhóm tàu Bush - USS Ross, USS Donald Cook và USS Mason - được cho là đã triển khai tham gia Chiến dịch Epic Fury vào đầu tuần này.