Mỹ "điên cuồng" truy bắt nữ cựu đặc vụ tình báo làm gián điệp cho Iran

Cựu chuyên gia tình báo Mỹ bị cáo buộc đào tẩu sang Iran và chuyển giao thông tin quốc phòng mật cho Tehran.

Monica Witt từng là chuyên gia tình báo của Không quân Mỹ và đặc vụ thuộc Văn phòng Điều tra Đặc biệt Không quân (AFOSI). Theo thông cáo của Văn phòng FBI tại Washington, bà phục vụ trong quân đội từ năm 1997 đến 2008, sau đó tiếp tục làm nhà thầu cho chính phủ Mỹ đến năm 2010.

Trong thời gian làm việc, Witt được tiếp cận nhiều tài liệu mật và tuyệt mật liên quan đến tình báo và phản gián nước ngoài, bao gồm danh tính thật của các nhân viên tình báo Mỹ hoạt động bí mật.

Monica Witt, cựu quân nhân Mỹ từng là nữ đặc vụ phản gián của Lực lượng Không quân. Ảnh FBI

Theo cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Washington công bố năm 2019, Witt bị cáo buộc đã đào tẩu sang Iran vào năm 2013 và cung cấp thông tin cho chính quyền Tehran, khiến nhiều chương trình quốc phòng và thông tin mật của Mỹ rơi vào nguy cơ bị lộ.

Các công tố viên cho rằng bà cố ý cung cấp dữ liệu có thể gây nguy hiểm cho nhân sự Mỹ và gia đình họ ở nước ngoài, đồng thời tiến hành nghiên cứu thay mặt cho chính quyền Iran nhằm hỗ trợ Tehran nhắm mục tiêu vào các cựu đồng nghiệp trong chính phủ Mỹ.

FBI cho biết vụ đào tẩu của Witt đã mang lại lợi ích cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) – tổ chức có vai trò trong hoạt động thu thập tình báo, chiến tranh phi truyền thống và hỗ trợ nhiều nhóm mà Mỹ coi là khủng bố.

Dù đã bị truy tố, Monica Witt hiện vẫn đang bỏ trốn. FBI tin rằng bà đang sống tại Iran, nói được tiếng Ba Tư và có thể sử dụng nhiều bí danh khác nhau, bao gồm Fatemah Zahra hoặc Narges Witt.

Monica Witt đang bị FBI truy nã vì tội danh gián điệp. Ảnh FBI

Ông Daniel Wierzbicki, phụ trách bộ phận phản gián và an ninh mạng của FBI Washington, tuyên bố: “Monica Witt bị cáo buộc phản bội lời thề với Hiến pháp Mỹ hơn một thập kỷ trước khi đào tẩu sang Iran và cung cấp thông tin quốc phòng cho chính quyền Iran. Chúng tôi tin rằng bà ta vẫn đang hỗ trợ các hoạt động nguy hiểm của Tehran.”

Ông cũng cho biết FBI chưa từ bỏ việc truy bắt Witt và tin rằng “ở thời điểm quan trọng này trong lịch sử Iran, sẽ có ai đó biết tung tích của bà ta”.

FBI kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan liên hệ qua số 1-800-CALL-FBI, văn phòng FBI địa phương hoặc đại sứ quán Mỹ gần nhất.