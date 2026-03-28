Tình báo Mỹ hé lộ thực tế sốc về kho tên lửa Iran

Mỹ không thể xác định rõ số lượng tên lửa mà Iran cất giấu. (Ảnh: AP)

Theo 4 nguồn tin, tình trạng của khoảng 1/3 khác vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhiều đợt ném bom có khả năng đã làm hư hại, phá hủy hoặc chôn vùi số tên lửa này trong đường hầm và boong-ke.

Đánh giá tình báo của Mỹ đối với năng lực máy bay không người lái của Iran cũng tương tự, với mức độ chắc chắn khoảng 1/3 đã bị phá hủy.

Đánh giá này cho thấy, dù phần lớn tên lửa của Iran đã bị phá hủy hoặc không thể tiếp cận, Tehran vẫn còn lượng vũ khí đáng kể và có thể khôi phục một số tên lửa bị chôn vùi hoặc hư hại sau khi cuộc chiến kết thúc.

Thông tin tình báo này trái ngược với phát biểu của Tổng thống Donald Trump hôm 26/3, rằng Iran “chỉ còn rất ít tên lửa”.

Khi được hỏi về vấn đề này, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết số lượng cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran đã giảm khoảng 90% kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng đã “làm hư hại hoặc phá hủy hơn 66% cơ sở sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và hải quân của Iran, cùng với các xưởng đóng tàu”, vị quan chức khẳng định.

Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Nghị sĩ Dân chủ Seth Moulton, một cựu binh Thủy quân lục chiến từng tham chiến 4 lần tại Iraq, bác bỏ khẳng định của ông Trump về mức độ thiệt hại đối với kho vũ khí Iran.

“Nếu Iran khôn ngoan, họ đã giữ lại một phần năng lực. Họ không sử dụng tất cả những gì họ có. Và họ đang chờ thời”, ông Moulton nhận định.

Chính quyền Tổng thống Trump cho biết mục tiêu của Mỹ trong chiến dịch là làm suy yếu quân đội Iran bằng cách đánh chìm hải quân, phá hủy năng lực tên lửa và UAV, đồng thời đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bộ Tư lệnh Trung tâm khẳng định chiến dịch mang “Epic Fury” đang diễn ra đúng tiến độ, thậm chí nhanh hơn kế hoạch đề ra.

Theo cơ quan này, chiến dịch tấn công của Mỹ đã đánh trúng hơn 10.000 mục tiêu quân sự, đánh chìm 92% tàu cỡ lớn của hải quân Iran. Quân đội Mỹ cũng công bố hình ảnh tấn công các nhà máy sản xuất vũ khí của Iran và nhấn mạnh, rằng họ không chỉ nhắm vào kho dự trữ mà cả ngành công nghiệp sản xuất vũ khí.

Tuy vậy, Bộ Tư lệnh Trung tâm không nêu cụ thể bao nhiêu phần trăm năng lực tên lửa hoặc UAV của Iran đã bị phá hủy.

Theo nguồn tin, khó khăn nằm ở việc xác định chính xác số lượng tên lửa mà Iran cất giấu trong các boong-ke ngầm trước khi chiến tranh bắt đầu. Mỹ chưa công bố ước tính về quy mô kho tên lửa của Iran trước xung đột.

Theo 1 quan chức quân đội Israel, Iran có khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo có thể vươn tới Israel trước khi chiến tranh nổ ra; hơn 335 bệ phóng đã bị “vô hiệu hóa”, tương đương 70% năng lực phóng.

Israel chưa công khai số lượng tên lửa mà họ tin rằng Iran vẫn sở hữu. Tuy nhiên, họ thừa nhận kín đáo rằng việc loại bỏ 30% năng lực còn lại sẽ khó khăn hơn nhiều.

Bất chấp các đợt không kích dồn dập của Mỹ và Israel, Iran cho thấy họ chưa cạn kiệt vũ khí. Chỉ riêng ngày 26/3, Iran phóng 15 tên lửa đạn đạo và 11 UAV vào UAE, Bộ Quốc phòng UAE cho biết.

Iran cũng thể hiện năng lực mới. Tuần trước, lực lượng nước này lần đầu tiên phóng tên lửa tầm xa nhằm vào căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.