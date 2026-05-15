Ông Trump ám chỉ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ tiếp tục

Trước đó trong tuần, ông Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn kéo dài nhiều tuần với Iran đang ở trong “tình trạng thoi thóp" khi các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt chiến tranh không đạt được tiến triển đáng kể.

Tuyên bố cứng rắn mới nhất của Tổng thống Mỹ được đưa ra đúng thời điểm cuộc chiến tại Iran và việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz trở thành một trong những chủ đề trọng tâm trong các cuộc hội đàm giữa ông Trăm và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau cuộc gặp cấp cao hôm 14/5, ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra cam kết “rất quan trọng” liên quan tới vấn đề viện trợ quân sự cho Iran, theo đó Trung Quốc sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran. Tổng thống Mỹ cho biết thêm, ông sẽ không kiên nhẫn hơn nữa với Iran và khẳng định Iran nên đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng cho biết nhà lãnh đạo Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh vẫn muốn duy trì quan hệ kinh tế với Tehran, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Theo ông Trump, Trung Quốc hiện mua “rất nhiều dầu” từ Iran và muốn tiếp tục hoạt động nhập khẩu này bất chấp căng thẳng tại Trung Đông.