Một tàu Ấn Độ chìm sau vụ tấn công gần Hormuz

Giới chức Ấn Độ ngày 14-5 cho hay tàu hàng Haji Ali bị tấn công rồi bốc cháy và chìm khi đang trên hành trình từ Somalia tới cảng Sharjah của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

AP dẫn lời ông Mukesh Mangal, quan chức cấp cao thuộc Bộ Vận tải biển Ấn Độ, cho biết vụ tấn công nhằm vào tàu hàng Haji Ali xảy ra ngày 13-5. Toàn bộ 14 thuyền viên Ấn Độ trên tàu đã được lực lượng tuần duyên Oman cứu hộ an toàn.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ mô tả vụ tấn công là "không thể chấp nhận", đồng thời lên án mọi hành vi nhằm vào tàu thương mại và thủy thủ dân sự. Tuy nhiên, cho tới nay phía New Delhi chưa xác định bên nào đứng sau vụ tấn công đánh chìm tàu Haji Ali.

Các tàu thương mại tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas – Iran ngày 27-4. Ảnh: AP

Cùng ngày 14-5, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu đang neo đậu cách cảng Fujairah của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) khoảng 70 km đã bị một nhóm người không rõ danh tính lên tàu và khống chế.

Fujairah là cảng xuất khẩu dầu quan trọng của UAE và từng nhiều lần bị tấn công kể từ khi xung đột bùng phát tại Iran hôm 28-2.

UKMTO chưa công bố tên con tàu bị khống chế, trong khi quân đội Anh nói nó đang di chuyển về phía vùng biển Iran. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy tàu này từng xuất hiện ở vịnh Oman khoảng một ngày rưỡi trước khi xảy ra sự cố.

Trong khi đó, theo thông tin từ công ty an ninh hàng hải Vanguard và truyền thông Anh, con tàu nói trên là tàu kiểm ngư mang cờ Honduras, tên Hui Chuan. Công ty Vanguard nói với BBC rằng tàu này được sử dụng như một “kho vũ khí nổi”, cung cấp thiết bị tự vệ chống cướp biển cho tàu thuyền đi qua khu vực Hormuz.

Hai sự cố trên diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm căng thẳng khu vực.

Một quan chức cấp cao Iran tái khẳng định lập trường rằng Tehran có quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Iran cũng cáo buộc Washington vi phạm luật hàng hải quốc tế, đồng thời nói Tehran có quyền bắt giữ các tàu chở dầu có liên hệ với Mỹ.

Diễn biến tại Hormuz xảy ra cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Nhà Trắng cho biết hai bên thống nhất rằng eo biển Hormuz phải tiếp tục được mở cho hoạt động hàng hải.

Cùng lúc đó, truyền thông Iran cho hay một số tàu Trung Quốc bắt đầu đi qua eo biển Hormuz từ tối 13-5 theo các quy trình mới của Tehran.