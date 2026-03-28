Cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công

Ảnh vệ tinh của Maxar chụp cơ sở hạt nhân Arak của Iran.

Theo vị quan chức tại tỉnh Markazi, cuộc tấn công do lực lượng Mỹ và Israel thực hiện. Ông nói thêm rằng vụ tấn công không gây thương vong nhờ các biện pháp an toàn được triển khai từ trước.

Vụ tấn công xảy ra không lâu sau khi quân đội Israel phát cảnh báo sơ tán dân thường Iran ở khu vực phía tây bắc thành phố Arak và khu công nghiệp Khir Abad - những nơi nằm gần cơ sở hạt nhân.

Lực lượng Phòng thủ Israel (IDF) đăng thông báo bằng tiếng Ba Tư trên mạng xã hội X để cảnh báo sẽ tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Iran trong khu vực, nhưng không nêu rõ mục tiêu cụ thể.

Sau đó, IDF thông báo không quân Israel bắt đầu tấn công các cơ sở hạ tầng trên khắp Iran, dựa trên thông tin tình báo của Israel.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), lò phản ứng nước nặng Arak của Iran vẫn đang trong quá trình xây dựng tính đến năm ngoái.

Kế hoạch xây dựng cơ sở này khiến Israel và phương Tây lo ngại, vì nước nặng có thể được sử dụng để sản xuất plutonium, dẫn tới khả năng chế tạo bom hạt nhân. Theo thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 (nay đã hết hiệu lực), Tehran đồng ý sẽ sửa đổi thiết kế để loại bỏ khả năng sản xuất plutonium.

Tháng 6 năm ngoái, Israel tấn công lò phản ứng đang được xây dựng tại tổ hợp Arak, trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran. Khi đó, IAEA cho biết lò phản ứng chưa đi vào hoạt động và không chứa vật liệu hạt nhân.

Iran cảnh báo Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran vừa đưa ra lời cảnh báo gián tiếp tới Mỹ, trong bối cảnh các tàu chiến đổ bộ cùng hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ đang được điều tới khu vực.

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, người được xem là một kênh liên lạc tiềm năng với chính quyền Mỹ, viết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 27/3: “Mỹ thậm chí không thể bảo vệ chính binh sĩ của mình tại các căn cứ trong khu vực mà phải để họ trú ẩn trong khách sạn và công viên, thì làm sao có thể bảo vệ họ trên lãnh thổ của chúng tôi?”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chưa có kế hoạch triển khai bộ binh tới bất kỳ đâu. Tuy nhiên, CNN dẫn nguồn tin cho biết, Lầu Năm Góc đã xây dựng các kịch bản triển khai lực lượng nhằm kiểm soát nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran.

Theo một quan chức quốc phòng, đã có 303 binh sĩ Mỹ đã bị thương kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran. Hơn 75% trong số binh sĩ bị thương liên quan chấn thương sọ não, 10 quân nhân Mỹ bị thương nặng.

Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết phần lớn số ca thương tích của binh sĩ Mỹ là do máy bay không người lái Iran.