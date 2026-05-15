Israel tuyên bố chuẩn bị nối lại cuộc tấn công Iran

Hiện trường vụ tấn công tên lửa vào Tehran, Iran tháng 3-2026

Những phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang có tiến triển, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân.

"Nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa kết thúc" - ông Israel Katz phát biểu tại lễ tưởng niệm các binh sĩ. "Chúng ta phải hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch để chắc chắn rằng Iran sẽ không một lần nữa trở thành mối đe dọa đối với sự tồn tại của Israel, đối với lực lượng Mỹ... trong nhiều thế hệ tới".

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng sẽ sớm phải hành động một lần nữa để đảm bảo đạt được những mục tiêu này" - ông nói thêm.

Ông Katz cũng đề cập đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mang chất nổ của Hezbollah sau khi một chiếc được phóng từ Lebanon tấn công miền Bắc Israel vào sáng 14-5, làm 3 người bị thương.

"Chúng tôi nhận thức rõ về mối đe dọa từ máy bay không người lái. Bên cạnh các giải pháp đã được triển khai trên thực địa, còn có một số giải pháp công nghệ và tác chiến bổ sung, và toàn bộ lực lượng quốc phòng đang được huy động để giải quyết vấn đề này. Hezbollah sẽ phải trả giá đắt" - ông Katz nói.

Bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh, Israel vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công gây chết người hàng ngày ở Lebanon, đồng thời lực lượng mặt đất của họ đã mở rộng các hoạt động ở miền Nam Lebanon. Hezbollah đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào binh lính và khu vực biên giới bằng máy bay không người lái và tên lửa.