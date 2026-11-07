Châu Âu tung điều kiện cực rắn để bơm cho Ukraine 20 tỉ euro

Kiev phải tiếp tục thực hiện các cải cách theo yêu cầu để được giải ngân 20 tỉ euro. Ảnh Eurasiareview

Liên minh châu Âu (EU) vừa chuyển 4,36 tỉ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ngân sách và đáp ứng các nhu cầu quốc phòng. Sau đợt giải ngân này, EU vẫn còn khoảng 20 tỉ euro dự kiến phân bổ cho Ukraine trong năm nay.

Trả lời câu hỏi của phóng viên European Pravda, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Balázs Ujvári nhấn mạnh Ukraine cần tiếp tục thực hiện cải cách để có thể tiếp cận phần vốn còn lại.

"Điều quan trọng là phải tiếp tục cải cách để giải ngân khoản hỗ trợ còn lại. Mục tiêu của chúng tôi là nâng tổng số tiền giải ngân theo gói cho vay lên 45 tỉ euro vào cuối năm nay", ông Ujvári cho biết.

Khi được hỏi liệu EC có chắc chắn giải ngân toàn bộ hơn 20 tỉ euro còn lại trước cuối năm hay không, ông Ujvári không đưa ra cam kết cụ thể.

"Chúng tôi quyết tâm đạt mục tiêu 45 tỉ euro. Tất nhiên, điều này phụ thuộc rất nhiều vào tiến độ cải cách. Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh vấn đề này", ông nói.

Đại diện EC đánh giá tích cực tiến độ cải cách hiện nay của Ukraine, cho rằng chương trình cải cách đang có những chuyển biến tốt và được triển khai đúng hướng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Kiev cần duy trì tốc độ và tiếp tục tạo động lực cho quá trình này.

Bên cạnh khoản hỗ trợ trong năm 2026, EC cũng đã thông qua chiến lược tài chính hỗ trợ Ukraine trong năm 2027. Kế hoạch hiện được Hội đồng EU xem xét.

Theo ông Ujvári, trong năm tới, Ukraine có thể nhận khoảng 30-32 tỉ euro dành cho quốc phòng, phần ngân sách còn lại sẽ được phân bổ để hỗ trợ các nhu cầu tài chính của chính phủ.

Trước đó, ngày 5/11, EC thông báo giải ngân 4,36 tỉ euro cho Ukraine trong khuôn khổ chương trình Khoản vay Hỗ trợ Ukraine (Ukraine Support Loan).

EU đồng thời đề xuất giải ngân thêm 8,04 tỉ euro cho Kiev thông qua chương trình Ukraine Facility.

Ngày 2/10, Ukraine cũng đã nhận được 2,9 tỉ euro từ EU theo chương trình Ukraine Facility. Để được giải ngân khoản tiền này, Kiev đã phải hoàn thành một loạt yêu cầu cải cách do EU đề ra.