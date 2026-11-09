Ông Zelensky tiết lộ sốc về nhóm tội phạm lừa đảo, buôn ma túy khét tiếng mua chuộc loạt quan chức cấp cao Ukraine

Tổng thống Zelensky điện đàm với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 29/1/2024. Ảnh: Tài khoản X của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Theo tờ Kyiv Independent ngày 8/11, ông Zelensky cho biết những diễn biến vừa qua tại SBU là đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời khẳng định các quyết định xử lý nhân sự đã được triển khai và sẽ còn tiếp tục.

“Đáng tiếc, tuần này đã xuất hiện những thông tin rất khác thường về SBU - phải nói thẳng là đáng lo ngại, thực sự đáng xấu hổ và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đã có những trường hợp bị sa thải trong Cơ quan An ninh Ukraine liên quan đến vụ việc này, và các quyết định nhân sự tiếp theo sẽ được đưa ra”, ông Zelensky tuyên bố ngày 7/11.

Nhóm tội phạm khét tiếng bị cáo buộc thao túng cả lực lượng thực thi pháp luật Ukraine

Trước đó, ngày 5/11, các cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã truy tố 5 thành viên của một tổ chức tội phạm bị cáo buộc điều hành mạng lưới bảo kê các trung tâm lừa đảo qua điện thoại, buôn bán ma túy và sản xuất, lưu hành ngoại tệ giả.

Đáng chú ý, vụ án có dấu hiệu liên quan đến nhiều quan chức thực thi pháp luật cấp cao của Ukraine, trong đó có các sĩ quan cảnh sát và thành viên cấp cao của SBU, theo Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU).

Tổng thống Zelensky cho biết nhóm tội phạm mang tên Khimprom đã bắt đầu mở rộng hoạt động sang Ba Lan và đang lên kế hoạch triển khai hoạt động buôn bán ma túy tổng hợp tại Đức.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Kiev cần sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế để xử lý triệt để mạng lưới này. Ông tiết lộ Ukraine đã tiến hành trao đổi với phía Mỹ ở cấp độ phù hợp về vấn đề Khimprom.

“Tôi biết chúng tôi cần sự hỗ trợ của các đối tác để giải quyết vấn đề này, đặc biệt là liên quan đến nhóm Khimprom. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với Mỹ ở cấp độ thích hợp”, ông Zelensky nói.

Hai nhân vật bị truyền thông xác định là thủ lĩnh đường dây

Theo truyền thông Ukraine, hai nhân vật bị xác định có liên quan đến vai trò cầm đầu mạng lưới tội phạm là Andrii Osipov và Yehor Burkin.

Trong những đoạn ghi âm được NABU công bố, hai người này được nhắc đến bằng biệt danh “Criminal” và “Mexican”.

Burkin được cho là người sáng lập mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia Khimprom.

Các cơ quan điều tra đang làm rõ cách thức nhóm này tổ chức hoạt động, mở rộng mạng lưới và thiết lập quan hệ với những cá nhân trong lực lượng thực thi pháp luật.

NABU công bố ghi âm âm mưu tấn công nhà báo điều tra

Vụ bê bối càng trở nên nghiêm trọng khi ngày 4/11, NABU công bố các đoạn ghi âm cho thấy những nghi phạm đã bàn bạc về khả năng sử dụng bạo lực nhằm vào nhà báo điều tra Denys Bihus.

Động thái này được cho là nhằm trả đũa những cuộc điều tra của cơ quan truyền thông do Bihus điều hành về các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Ngoài ra, hồi tháng 9, một cuộc điều tra khác cũng dẫn đến việc cựu Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko phải rời khỏi vị trí. Theo Kyiv Independent, ông Kravchenko sau đó đã rời khỏi đất nước.

Vụ án Khimprom đang trở thành một trong những bê bối nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine. Tuyên bố mới nhất của ông Zelensky cho thấy quá trình xử lý nhân sự trong SBU chưa kết thúc, trong khi các cơ quan chống tham nhũng tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ mức độ thâm nhập của mạng lưới tội phạm vào bộ máy an ninh quốc gia.