Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine bị phạt vì nói tiếng Nga

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov. Ảnh: UNN.ua

Theo trang UNN.ua, thông tin trên được bà Olena Ivanovska, Ủy viên phụ trách bảo vệ ngôn ngữ quốc gia Ukaine chia sẻ trên trang Facebook cá nhân ngày 7/11.

Bà Ivanovskaya cho biết hành vi vi phạm được ghi nhận khi ông Budanov tới Petropavlovskaya Borshchagovka, khu vực ngoại ô Kiev, hồi đầu tuần. Tại đây, một cuộc biểu tình đã nổ ra xung quanh cơ sở tạm thời của Lực lượng Vệ binh quốc gia có liên hệ với Quân đoàn Azov số 1. Theo truyền thông, khoảng 40 người bị coi là “con tin” bị giam giữ tại địa điểm này.

Ông Budanov là một trong những quan chức cấp cao Ukraine có mặt tại hiện trường. Theo lời ông, mục đích của chuyến đi là để “tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra”. Ông bị ghi lại hình ảnh nói tiếng Nga khi trao đổi với một thiếu niên 14 tuổi bị thương sau khi ngã từ hàng rào.

Việc Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine sử dụng tiếng Nga đã khơi dậy nhiều cuộc thảo luận và tranh cãi trên mạng. Bà Ivanovskaya cho rằng trong trường hợp này, cần phải khởi động các thủ tục pháp lý cần thiết

Bà Ivanovskaya cho biết ông Budanov đã thừa nhận sai phạm “mà không tìm cách biện minh hay kích động những phản ứng phòng thủ”. Bà nói thêm ông đồng ý nộp phạt. Mức phạt dao động từ 3.400 - 6.800 Hryvnia, tương đương 75 - 150 USD.

Theo đài RT, trong nhiều năm qua, Ukraine đã tìm cách hạn chế việc sử dụng tiếng Nga trong mọi lĩnh vực đời sống, bao gồm truyền thông và giáo dục. Một đạo luật ban hành năm 2019 yêu cầu các quan chức cấp cao sử dụng tiếng Ukraine khi thực hiện nhiệm vụ chính thức.

Các quan chức Ukraine nhiều lần vướng vào những vụ bê bối liên quan đến việc sử dụng tiếng Nga. Hồi tháng 9, bà Ivanovskaya yêu cầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và cơ quan tình báo quân sự giải trình sau khi các sĩ quan của hai cơ quan này bị ghi hình đang nói tiếng Nga trong một cuộc đụng độ vũ trang tại Kiev, khiến 3 người bị thương.