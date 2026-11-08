7 ô tô bị thiêu rụi trong vụ cháy gara ở Hải Phòng, có 1 xe công vụ của UBND xã

Khoảng 12 giờ ngày 8/11, người dân phát hiện lửa bùng lên tại xưởng bảo dưỡng, nâng cấp và sửa chữa ôtô gần cầu Điềm Niên, khu Tân Hưng, kèm theo cột khói đen dày đặc bốc cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh N.Đ

Gara nằm ven đường liên xã, khung sắt, mái tôn, mặt tiền rộng khoảng 15 m, sâu hơn 10 m, bên trong còn có nhà hai tầng. Thời điểm lửa bùng phát, xưởng có ít nhất 7 ôtô đang được bảo dưỡng, sửa chữa.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Vĩnh Bảo phối hợp cùng các đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hải Phòng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 3 phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.Đến khoảng 14h, đám cháy cơ bản được khống chế, chưa ghi nhận thiệt hại về người, đại diện xã Vinh Bảo thông tin. Cũng theo thông tin từ lãnh đạo xã Vinh Bảo, trong số 7 xe ô tô bị cháy có 1 xe ô tô công vụ của UBND xã Vĩnh Thuận.HIện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.