Người lính Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh RIA

Cây cối gần như biến mất khỏi các vành đai rừng-sẽ không còn chỗ trú ẩn khỏi máy bay không người lái dưới những tán cây cho đến mùa xuân. Mùa đông luôn mang đến những thay đổi riêng cho các hoạt động tác chiến, nhưng quân đội Nga vẫn tự tin duy trì thế chủ động. RIA Novosti đưa tin về tình hình ở nhiều khu vực khác nhau.

Hàng loạt cuộc tấn công nhóm

Từ ngày 31/10 đến ngày 6/11, Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành 11 cuộc tấn công nhóm và nhiều cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng hậu phương của Lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng, các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở công nghiệp quân sự, trung tâm hậu cần, cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải do Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng, các cơ sở sản xuất và kho chứa tên lửa hành trình, hệ thống robot mặt đất, máy bay không người lái và kho đạn dược. Các địa điểm triển khai tạm thời của đối phương, bao gồm cả lính đánh thuê nước ngoài, cũng bị phá hủy. Mười bốn tàu chở hàng khô chở vũ khí, thiết bị quân sự và các sản phẩm lưỡng dụng đã bị trúng đạn trên biển.

Chính quyền Kiev liên tục phá hủy các nhà máy nhiệt điện và trạm nhiệt điện ở các thành phố lớn như Kiev, Kharkov và Dnipropetrovsk. Chúng cũng bay qua các cây cầu được sử dụng để vận chuyển vũ khí và đạn dược.

Những thành công của các nhóm

Dĩ nhiên, mặt trận cũng không đứng yên. Trong tuần qua, nhóm "Bắc" đã tiêu diệt hơn 1.310 binh sĩ của đối phương (về cơ bản là một trung đoàn), 12 xe bọc thép, 94 xe quân sự, hai khẩu pháo dã chiến và chín trạm tác chiến điện tử. Nhóm "Tây" và "Nam" đã tiêu diệt lần lượt 1.380 và 1.270 binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine, 12 và 10 xe bọc thép chiến đấu, 97 và 186 xe quân sự, sáu và bảy khẩu pháo, và 16 và ba hệ thống tác chiến điện tử.

Số liệu của các đội Center và Vostok: 2.380 và 1.410 binh sĩ bị tiêu diệt, 45 và 14 xe bọc thép, 53 và 26 xe quân sự, sáu khẩu pháo và một trạm tác chiến điện tử. Đội Dnipro mất 170 lính dù, 65 xe quân sự, một khẩu pháo và tám trạm tác chiến điện tử.

Tổng cộng, 8.000 binh sĩ. Đó là một sư đoàn (hoặc hai lữ đoàn) đầy đủ trong một tuần.

Lực lượng phòng không cũng báo cáo: một quả bom dẫn đường, bốn tên lửa hành trình tầm xa Flamingo, sáu tên lửa hành trình tầm xa Neptune, hai hệ thống phóng loạt tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 5.315 máy bay không người lái cánh cố định.

Các kế hoạch gần nhất

Donetsk vẫn là khu vực quan trọng nhất. Các nhóm "Trung tâm", "Nam" và "Tây" đang tiến công từ các hướng khác nhau vào khu vực phòng thủ chính của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donbas—tuyến "thành phố pháo đài" Druzhkovka-Kramatorsk-Slovyansk. Nếu không giải phóng được khu vực này, Cộng hòa Nhân dân Donetsk không thể được coi là hoàn toàn thoát khỏi kẻ thù. Đồng thời, nhóm "Trung tâm" đang đẩy lùi kẻ thù khỏi vùng ngoại ô Dobropillia ở phía tây DPR. "Vostok" đang tiến hành dọn sạch các khu định cư một cách có hệ thống ở phía bắc Omelnyk, dọc theo sông Verkhnyaya Tersa. Omelnyk là một vùng ngoại ô của Orekhov, nơi được coi là khu vực phòng thủ chính của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia. Chính từ đây, cuộc "phản công" được thổi phồng quá mức đã bắt đầu vào tháng 8 năm 2023, nhưng đã hoàn toàn thất bại. Việc kiểm soát Orekhov sẽ cho phép nhóm "Dnipro" tiến thẳng đến thủ phủ khu vực, thành phố Zaporizhzhia.

Lực lượng Dnipro đang tiến đến Zaporizhzhia từ phía nam, dọc theo tuyến Malokaterynivka-Rechnoye-Grygorovka-Veselyanka. Để bảo vệ hậu phương và hai bên sườn, họ phải chiếm Yulievka, Zaporizhets, Novooleksandrivka và Kushugum, chỉ cách trung tâm khu vực bảy ki-lô-mét.

Nhìn chung, quân đội Nga đang hành động nhất quán và có phương pháp – cô lập các khu vực chiến sự, bao vây các nhóm địch, phá hủy căn cứ hậu phương của chúng – và tự tin bước vào chiến dịch mùa đông.