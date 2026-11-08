Ukraine tung 28 robot lao vào phòng tuyến Nga, Moscow lập tức phản công, Kiev hứng chịu thất bại đau đớn

Ảnh minh họa: Euromaidanpress

Theo bài viết được đăng tải trên Euromaidan Press ngày 6/11, cuộc tấn công do Lữ đoàn Xung kích số 3 Ukraine thực hiện vào ngày hoặc trước ngày 30/10, gần làng Druzheliubivka, tỉnh Kharkov, miền Bắc Ukraine. Đây được xem là một trong những chiến dịch tiến công hoàn toàn bằng robot mặt đất có quy mô lớn nhất từng được xác nhận trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Đội hình Ukraine gồm 28 phương tiện không người lái mặt đất (UGV), trong đó có 8 robot cảm tử mang thuốc nổ và 20 robot chiến đấu trang bị vũ khí. Cụ thể, 18 robot mang hai súng phóng lựu đơn phát, trong khi hai chiếc được trang bị súng phóng lựu tự động.

Tuy nhiên, phía Nga dường như đã phát hiện đội hình robot từ xa và nhanh chóng triển khai máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) mang thuốc nổ để đánh chặn.

Video do phía Nga công bố ghi lại cảnh UAV FPV liên tiếp tấn công các robot Ukraine đang tiến đến. Chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy những phương tiện này tiếp cận được các vị trí phòng thủ để trực tiếp giao chiến.

Ukraine đẩy mạnh sản xuất hàng chục nghìn robot

Dù cuộc tấn công có vẻ không đạt mục tiêu, giới quan sát cho rằng điều đáng chú ý là Ukraine đang ngày càng đưa robot vào những nhiệm vụ vốn do binh sĩ đảm nhiệm.

Trước đó, quân đội Ukraine đã sử dụng robot phá mìn, xe bọc thép BTR-60 điều khiển từ xa được cải biến thành phương tiện mang thuốc nổ và robot chiến đấu trong các chiến dịch phản công.

Đáng chú ý, trong chiến dịch Vivaldi, các UAV ném bom hạng nặng của Ukraine từng vận chuyển robot mặt đất vượt qua vùng xám, sau đó thả chúng gần hoặc phía sau các vị trí của Nga.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov từng tuyên bố nước này dự kiến tiếp nhận 25.000 robot mặt đất chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026. Số lượng trong nửa cuối năm có thể tương đương hoặc cao hơn.

Robot trở thành giải pháp đối phó thiếu hụt binh sĩ

Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực, khiến quân đội gặp khó khăn trong việc duy trì quân số cho khoảng 150 lữ đoàn chiến đấu. Vì vậy, robot được xem là giải pháp giúp giảm nguy cơ thương vong và thay thế con người trong một số nhiệm vụ nguy hiểm.

Tuy nhiên, thách thức không chỉ nằm ở việc chế tạo robot mà còn ở khả năng điều khiển chúng từ xa. Các hệ thống liên lạc vệ tinh và vô tuyến có thể bị gây nhiễu, trong khi cáp quang điều khiển dễ mắc vào cây cối, địa hình và bị đứt.

Do đó, Ukraine đang tìm cách tích hợp nhiều hệ thống điều khiển dự phòng trên mỗi phương tiện để duy trì khả năng hoạt động khi một phương thức kết nối gặp sự cố.

Theo bài viết, cuộc tấn công bằng 28 robot có thể đã thất bại, nhưng đây chưa phải dấu chấm hết. Với tốc độ sản xuất ngày càng tăng, Ukraine có thể tiếp tục triển khai những đội hình robot quy mô lớn hơn, mở ra một giai đoạn mới của cuộc chiến mà con người ngày càng ít phải trực tiếp xuất hiện trên chiến trường.